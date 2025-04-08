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陸股跌ETF衝千億！3大國家隊今集體出手　業內：緩恐慌穩市場信心

▲▼股市。（圖／CFP）

▲大陸國家隊中央匯金出手穩定股市和市場信心，業內認為「該舉措意義重大」。（圖／視覺中國CFP）

記者任以芳／北京報導

受美國「對等關稅」衝擊，陸股、港股一片倒，「大陸國家隊」中央匯金公司昨7日公告稱堅定看好中國資本市場發展前景，再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，陸股ETF昨成交額衝出1837億元人民幣。最新消息指出，同樣是國家隊的中國國新、中國誠通昨7日深夜也公告出手大額持增ETF。大陸業內認為「該舉措意義重大」，有望在短期內提振市場經濟，破除投資者恐慌心態，股市止跌和後續企穩奠定基礎。

陸「國家隊」中央匯金率先出手救市

美國總統川普祭出「對等關稅」，引爆球爆發股災。清明節假期後首個交易日，不只台股一片綠油油，上千檔股票跌停，大陸A股三大指數收盤時全部重挫，號稱「大陸國家隊」的中央匯金昨於收盤前宣布出手救市，再次增持交易型開放式指數基金(又稱「指數股票型基金ETF」)。

公開數據顯示，昨天7日大陸指數股票型基金ETF成交額合計達1837億元人民幣（換算約8200多億台幣），遠超過前一個交易日816.69億元（單位：人民幣，同下）成交額。

大陸華泰柏瑞滬深300ETF昨上午成交額就已超過100億元，全天成交額達243億元，創下去年10月初以來的新高。此外，易方達滬深300ETF成交額為108億元，華夏滬深300ETF成交額為92.52億元，嘉實滬深300ETF成交額為61.78億元，均較此前一個交易日大幅放量。上述4支滬深300ETF全天合計成交額超500億元。

經歷多次金融風暴...中央匯金近年「第4次」出手

從過去長期全球金融風暴經驗來看，中央匯金公司在市場波動時期多次增持ETF，短期確實程度穩定市場的效果。舉例2008年金融海嘯來襲，中央匯金宣佈在二級市場自主購入工行、中行、建行股票，次日滬指漲幅達9.46%。

2018年川普首次任美國總統期間發動中美貿易戰，大陸A股市場曾經歷較大幅度波動，除了央行降准降息外，中央匯金公司和其他「重量級」資金大量買入藍籌股，上證指數於當年10月中旬至11月中旬出現一波反彈，從2500點以下回升至2700點以上。

若以近年來看，為了因應「關稅戰」，這是中央匯金公司來「第4次」出手救市，全力維護資本市場穩定。2023年10月11日，中央匯金公司時隔8年對四大行進行集體增持，合計投入近5億元；同年10月23日當日買入ETF，並將在未來繼續增持；2024年2月6日公告稱，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大ETF增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

▲股票，股市，投資。（圖／CFP）

▲為了因應「關稅戰」，大陸中央匯金公司近年「第4次」出手救市。（圖／CFP）

陸3大國家隊今8日全出動！業內看好：緩解恐慌、穩定市場

2025年4月7日，中央匯金公司第4次出手，在市場信心低迷以及股市一片倒情況下，立馬在關鍵時宣告「救市」，彰顯穩定市場決心。針對此次增持，大陸業界一片看好，表示「該舉措意義重大」。

包括，大陸另一股「國家隊」資金中國國新控股有限責任公司（簡稱「中國國新」）昨深夜宣布，「其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。」

作為大陸國務院國資委資本運營平台的中國誠通控股集團有限公司（簡稱「中國誠通」）同樣深夜公告，「中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金（ETF）和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。作為國務院國資委資本運營平台堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。」

「中央匯金公司作為中長期資金的代表，歷次增持均具有市場風向標意義。」光大證券首席經濟學家高瑞東認為，中央匯金公司在關鍵時刻帶頭入市，通過流動性注入與政策預期引導，有效穩定市場情緒，為後續市場企穩回升創造了有利條件。

南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，此舉短期內有助於平抑市場波動，提振市場信心；從中長期來看，有利於深化資本市場改革，助力實體經濟的發展。「這不僅體現了國家層面對於資本市場的重視和支持態度，也傳達了對中國經濟和資本市場長期健康發展的信心。」

清華大學國家金融研究院院長、金融學講席教授田軒分析，此次增持主要有三大積極作用，「首先，中央匯金公司的增持行為向市場傳遞了積極信號，緩解市場恐慌情緒，增強投資者信心，引導市場回歸理性，降低大規模拋售的可能性。」

田軒也指出，其次，「重量級」資金的入市能有效緩解市場流動性壓力，增加市場交易量和活躍度，進一步穩定市場秩序；第三，中央匯金公司通過增持ETF等金融工具，可以實現對市場指數的間接投資，優化投資組合，降低市場波動帶來的風險，並帶動其他機構投資者跟隨，發揮市場合力效應，強化市場穩定的基礎。

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