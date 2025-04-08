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川普威脅加徵中國50%關稅！　白宮：累計稅率將達104%

▲對於中國宣布報復性關稅，川普揚言額外加徵50％關稅。（圖／路透）

▲對於中國宣布報復性關稅，川普揚言額外加徵50％關稅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日再度升高與中國的貿易衝突，揚言若北京不撤回報復措施，將於4月9日對中國進口商品額外再加徵50％關稅，若成真將使美國對中國加徵的關稅總稅率達到104％，創下歷史新高。

川普7日稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文表示，「如果中國不在明天，即2025年4月8日前，撤銷在其長期貿易濫用行為的基礎上加徵的34％關稅，美國將對中國徵收50％的『額外』關稅，自4月9日起生效。」

根據白宮說法，川普已於2、3月對中國出口至美國的商品加徵20％關稅，並在4月2日宣布針對中國祭出34％對等關稅，預計4月9日正式生效。作為回應，中國於4日宣布將對美國商品加徵34％關稅，預定於4月10日實施。

川普嚴厲抨擊中國是關稅「最大濫用者」，並表示北京當局未聽從他「切勿報復」的警告，

法新社引述白宮消息指出，即將實施的34%對等關稅若加上50％新關稅，今年對中國加徵關稅的累計稅率將達到104％。

川普稍早在白宮受訪時也表明，目前不考慮暫停已公布的關稅計畫來與貿易夥伴進行談判，但未排除未來將與中國、日本及其他國家就關稅議題展開對話。

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川普：中國不收回34%報復關稅　美國將再額外加徵50%

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