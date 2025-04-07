受關稅衝擊　高盛預料大陸經濟成長減0.7百分點

▲大陸經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普上週宣布對大陸徵收34％關稅稅率，大陸也出招，對美國進口商品徵收34％關稅。高盛預料關稅將拖累大陸今年經濟成長至少0.7個百分點，另預期大陸將加快財政寬鬆措施，以抵消關稅影響。花旗也表示，降準應該很快會推出。

綜合香港《經濟日報》與《信報》報導，高盛維持大陸今年經濟成長預測4.5％不變，由於預期首季經濟成長將勝預期，且政策寬鬆預期增強，但調低盈利預測由9％，減至7％。

另外，高盛日前已將MSCI中國指數及滬深300指數12個月目標價，分別下調至81點和4500點，較2月中、即不到7星期前上調時的目標價低4.7％和4.2％。

此外，花旗分析師發布報告稱，大陸對美國報復性關稅的成本或可控，對通膨的影響也可能是溫和的。大陸全國兩會期間規劃的政策預料將加快落實，降準應該很快會推出，財政政策落地步伐可能會加快。

花旗並指出，大陸加碼政策支持以抵消關稅衝擊的確定性可能更高，現在關鍵問題是時機和規模，重點在於擴大內需，最早可從4月政治局會議中看到訊號。

展望未來，花旗認為，以牙還牙情境下，美國還可能在對大陸最惠國待遇、港口停靠費等方面下手，但在禁止性關稅之外的任何措施，都不會帶來實質性增量衝擊。只不過對等報復不利於雙方談判或潛在的第二階段協議。