水氣通過中「北部陰雨」　周三晚間再變天「雷雨襲全台」

▲周三晚間起到周四將有鋒面影響，各地容易有雷雨或陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)清明連假收假日，水氣仍多，北部仍有零星降雨，明後兩天水氣減少，不過周三將變天，受鋒面影響，周三晚間到周四各地有陣雨或雷雨，不排除有較大雨勢。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天為清明連假最後一天，水氣仍偏多，明後兩天水氣減少，各地有陽光露臉機會，明顯天氣轉變落在周三晚上到周四，將有鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，不排除有較大雨勢。

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今天日本南方海面向西南延伸到台灣，上空有明顯水氣通過當中，各地雲量偏多，台中以北有零星降雨，北部外出仍要攜帶雨具；此外，中國上空則有高壓影響中，帶來較乾空氣，預計明後兩天接近台灣，水氣將逐漸趨緩，

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢上，張竣堯說明，明後兩天水氣稍微減少，不排除有中高層水氣通過，降雨落在山區、東半部，西半部有陽光露臉，北部偏東側還是有零星降雨。

張竣堯指出，天氣出現較大轉變落在周三，周三白天鋒面接近，天氣仍穩定，鋒面影響要看南下速度而定，預測偏向中午過後或傍晚北部將先轉局部短暫陣雨，真正明顯影響時間點落在周三晚上到周四，各地有局部陣雨或雷雨，也不排除有較大雨勢，且持續到周四；周五到周六水氣減少，但水氣仍偏多，北部、東半部和山區有短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯表示，周三之前，白天陽光露臉，高溫回升，各地高溫普遍可到28到30度，周三白天環境偏南風，溫暖偏熱，周四到周六容易下雨，白天高溫略下降，大約24到28度，未來一周夜晚和清晨低溫落在18到20度，感受有涼意，周三之前不容易下雨時，日夜溫差偏大。