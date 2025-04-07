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川普關稅上路前　美財經官員「狂上節目」背書：絕不退讓

▲▼ 川普。（圖／路透）

▲川普主導的新一波關稅政策引發全球關注。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）主導的新一波關稅政策引發全球關注，儘管市場憂心重重，白宮經濟團隊卻口徑一致強調，將於4月9日生效的高關稅絕不會延期。從財政部、商務部到國家經濟會議高層，均在6日於美國各大晨間新聞節目中強硬表態，堅稱這項政策對美國經濟不會帶來負面衝擊。

網路媒體AXIOS結論指出，川普財經官員談話若只有一個結論，就是「我們不擔心股市暴跌，也不會有救兵從關稅中把你救出。」

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及財政部長貝森特（Scott Bessent）相繼出席電視節目，為新關稅政策背書。

哈塞特在ABC節目《本週》（This Week）上強調，這並非導致市場崩盤的策略，而是為美國人打造「黃金年代」；盧特尼克則在CBS《面對全國》（Face the Nation）中直言，「關稅會如期實施，不是開玩笑」；至於貝森特，則在NBC《會晤新聞界》（Meet the Press）指出，美方正面對的是數十年來外國不公平行為的累積，「短時間內無法清理戰局」。

然而，川普政府的強硬立場，也讓投資人備感壓力，美股在3日、4日連續重挫，市值蒸發超過6兆美元（約新台幣198.6兆元），支持川普的避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）也坦言，若白宮不適度鬆綁政策，股市恐怕在7日迎來更深的危機。

即便如此，川普財經團隊仍未鬆口，堅持關稅將按計劃在9日全面生效。

針對白宮的貿易政策路線，學界與輿論界則抱持高度疑慮。多位經濟學者指出，此舉不但無助於強化美國經濟，反而可能引發「停滯性通膨」，加重經濟衰退風險。

前財政部長薩默斯（Larry Summers）便在《本週》中警告，川普若不正視這可能導致反效果的政策錯誤，美國將面臨極其困難的局面，提醒民眾務必謹慎理財，企業也應減少不必要的支出，才是正確的應對方式。

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