中共最常引用的台人Top20！黃國昌「特殊原因」上榜　第一名是他

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）昨（10日）公布了一項調查，該調查針對去年10月至11月美國總統大選前後，中國官方及官媒抖音頻道最常引用的台灣人物進行了統計，結果顯示，前立委蔡正元位居首位，而過去反共立場鮮明的民眾黨代理主席黃國昌竟也因「特殊原因」上榜，名列第20。

IORG公布《2024 美選前後中共官媒抖音引用台灣人物 Top 20》，針對中國官方及官媒旗下1076個抖音頻道在2024年10月1日至11月30日的30萬部、總時長逾8000小時的影片，依人臉辨識系統標示出出現次數最多的174位台灣人物。

▲台灣資訊環境研究中心公布《2024 美選前後中共官媒抖音引用台灣人物 Top 20》。（圖／翻攝自Facebook／台灣資訊環境研究中心）

根據調查，前20名依序為：蔡正元、栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、鄭麗文、周錫瑋、侯漢廷、朱立倫、李勝峰、徐巧芯、唐湘龍、董智森、沈富雄及黃國昌。其中，台北市議員侯漢廷、國民黨主席朱立倫、國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委黃國昌等4人是政治人物，其餘16人則為政論節目常見的名嘴。

值得注意的是，排名第20名的黃國昌，獲中共官媒抖音引用的發言內容並無關讚揚中國、疑美或兩岸一家親，而是針對民進黨施政的批評，以及對民眾黨前主席柯文哲京華城案的評論，這在前20名中是唯一例外。