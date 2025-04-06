汐止轎車違規拒攔查...蛇行失控撞土堆！車上一堆毒品慘了

記者張君豪／新北報導

3月21日凌晨1時許，新北市汐止警分局警員在轄區進行巡邏時，發現前方一輛小客車公然違規紅燈右轉，警方上前攔查，未料該自小客車不服稽查與警車展開追逐，最後撞到鄉友街路旁的土堆，警方亮槍喝令駕駛下車配合盤查，結果在車內搜出大量海洛因和安非他命，訊後依觸犯毒品危害防制條例移送法辦，並開出紅燈右轉、無照駕駛等3張罰單，罰金額最高達55800元。



▲警方逮捕紅燈右轉不服取締的徐姓藥頭，車內起獲大批毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：21日凌晨1時許，汐止分局長安所警員執行巡邏勤務時，於鄉友街防汛道路發現一自小客車形跡可疑，且違規紅燈右轉，故鳴笛上前攔查，該車徐姓駕駛（53歲）拒檢不停、沿途蛇行亂竄，失控自撞路旁土堆陷入泥地。

員警先駕駛警車抵住該車，然後下車亮槍喝令駕駛配合，後來警方順利逮捕駕駛，並在車內起出海洛因5包、安非他命12包、重量約298.8公克、夾鏈分裝袋及提撥管等工具，警方將人車查扣，警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。





汐止警方表示，徐男危險駕駛涉及紅燈右轉、無照駕駛及不服稽查取締逃逸等三項警方依法告發究責，裁罰金額最重達新台幣55800元。

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