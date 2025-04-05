竹北一氧化碳中毒！全家5人送醫1人昏迷　疑曬衣通風不良釀禍

▲▼ 新竹縣竹北市今(5)日清晨發生一家五口一氧化碳中毒事件 。（圖／翻攝自新竹縣政府消防局第一大隊竹北消防隊臉書）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹縣竹北市新泰路一處社區大樓今（5）日清晨驚傳一氧化碳中毒意外！一家五口疑因熱水器安裝位置通風不良，導致1名患者昏迷、2名患者頭暈、噁心嘔吐、其餘2名患者則無症狀。警消獲報後，緊急將5人送往醫院治療。

新竹縣消防局竹北分隊於今(5)日凌晨5時許接獲通報，於上述地點發生疑似氣體中毒事件，趕抵現場時發現，78歲李姓阿嬤一度陷入昏迷，20歲羅女、16歲羅姓少年有頭暈、噁心嘔吐症狀，23歲陳男與2歲陳姓女童則無症狀。但為安全保險起見，仍將5人送往醫院觀察治療。

經消防人用儀器測得現場一氧化碳數值為200到300ppm，且發現住戶曾於凌晨使用過屋外型／自然排氣式（RF熱水器），雖設置於陽台，但陽台裝有窗戶且掛晾衣物，嚴重阻礙空氣流通，導致燃燒不完全釋出大量一氧化碳，初步研判是熱水器安裝位置不良造成一氧化碳中毒。

消防局表示，一氧化碳無色無味，中毒後症狀不易被察覺，易成為居家環境中的隱形殺手。民眾使用燃氣式熱水器時務必確保通風良好，避免在封閉空間內使用，尤其陽台加裝窗戶或晾衣物，更應注意排氣是否受阻。一旦出現頭暈、噁心、嗜睡等疑似中毒症狀，應立即停止使用熱水器、打開窗戶通風並盡快就醫。

消防局也提醒民眾，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再撥打119求助，發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜、依照急救步驟實施心肺復甦術，直到救護車到場急救，守護家人健康與生命安全。