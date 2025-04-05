茶葉包裝當掩護！竹檢破獲走私漁船　「1.6噸K他命」市值逾20億

▲新竹地檢署破獲漁船走私毒品案。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

地方中心／新竹報導

新竹地檢署接獲情資，一艘有走私紀錄的漁船「滿瑞富」航行紀錄飄忽不定，3月間現蹤東沙群島海域疑似接觸可疑船隻，登檢後發現，船上竟有1.6公噸的K他命、22.5公斤的安非他命，粗估市價超過20億元，相當驚人，至於涉案的陳姓船長、2名印尼籍漁工4日深夜遭法院裁定羈押禁見，全案仍有待進一步調查釐清。

新竹縣刑大掌握情資，陳姓船長疑似趁著船東年邁生病之際，利用「滿瑞富」漁船進行毒品走私，可能會在新竹漁港卸貨。新竹地檢指揮海巡署西部各查緝隊、新竹憲兵隊、台中烏日分局協力偵辦，專案小組掌握，「滿瑞富」3月初申請從八斗子漁港出海後行蹤詭譎，疑似在東沙群島海域與可疑船隻接觸。

專案小組3月底登「滿瑞富」臨檢，發現船上沒有任何漁獲，僅有多包可疑麻布袋，初步檢驗發現，船上竟載有超過1.6公噸的K他命以及22.5公斤的安非他命，換算市價超過20億元。

根據專案小組調查，該批毒品以茶葉作為掩飾，包裝上還印有不同圖案、顏色、文字作為區別，其中安非他命包裝上還加註「觀音王」、「特選」、「Very Good」等文字。

檢方認為，「滿瑞富」號陳姓船長、2名印尼籍漁工涉嫌重大，向法院聲請羈押，法院4日深夜裁定羈押禁見，檢方目前針對全案擴大溯源調查中。