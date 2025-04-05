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社會 社會焦點 保障人權

駕駛去吃麵！車慘被機車撞　上網討拍反被炎上：你違停啦

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區德中路昨（4）日下午，發生一起機車撞擊路邊自小客車的車禍，造成18歲的蔡姓騎士多處擦挫傷送醫。事後，遭撞的林姓車主將事故PO網抱怨，反遭大批網友質疑其違規停車。警方表示，該路段雖無紅黃線，但因屬彎道依規定不得停車，將行文交通局確認。

▲▼高雄市楠梓區德中路昨（4）日下午發生一起機車撞擊路邊停放自小客車的交通事故，造成18歲的蔡姓騎士多處擦挫傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市楠梓區德中路昨（4）日下午發生一起機車撞擊路邊停放自小客車的交通事故，造成18歲的蔡姓騎士多處擦挫傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方指出，這起事故發生於昨日下午1時5分許，蔡姓男子騎乘機車沿德中路北向南行駛，疑似因彎道未注意車前狀況，撞上停放路邊由林姓男子的自小客車。蔡姓騎士全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，雙方經酒測後也無酒精反應。詳細的肇事責任歸屬，警方將進一步調查釐清，並送交通大隊分析研判。

▲▼高雄市楠梓區德中路昨（4）日下午發生一起機車撞擊路邊停放自小客車的交通事故，造成18歲的蔡姓騎士多處擦挫傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

遭撞的林姓車主事後將車禍照片PO上網路，並發文抱怨「記錄一個離譜車禍，只是下車吃麵、車停路邊被撞，要騎車的弟弟騎慢一點」，但此舉卻引來眾多網友留言批評，紛紛指出「離譜的是你吧，違停害人還不自知」、「違停被撞還敢檢討人臉皮跟鈑金一樣厚」。林姓車主疑不堪遭網友批評，已將文章撤下。

針對此爭議，警方說明，依據《道路交通安全規則》第112條規定，彎道處不得停車，雖然該路段地面並未劃設紅黃線，可能因此造成民眾誤解，警方將會行文高雄市政府交通局進行確認。

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