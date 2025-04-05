綠博小火車撞人1死1傷！駕駛喊「踩不到剎車」6萬交保

▲一對七旬老夫妻遭宜蘭綠博小火車撞上，1死1傷。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／宜蘭報導

2025宜蘭綠色博覽會昨(4日)發生死亡事故，一輛遊園小火車在景區內行駛時，疑似煞車失靈撞上一對七旬老夫妻，造成1死1傷悲劇。肇事的陳姓司機事後被警方依過失致死罪嫌送辦，經檢方複訊後，以6萬元交保。另外，主辦單位也宣布，綠博今(5日)休園1天進行全面檢修，至於詳細的事發原因也還有待釐清。

這起事故發生在昨天下午1時許，一對老夫妻跟著兒子、女兒到綠色博覽會遊玩，不料卻遇上小火車疑似剎車失靈，直接從一家人的後方衝上來，老夫妻根本來不及閃，當場被小火車撞上，其中老翁更慘遭捲入車底，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，另外老翁的妻子則是右手骨折。

▲肇事的陳姓駕駛被依過失致死罪嫌送辦，事後依6萬元交保。（圖／民眾提供）

肇事的45歲陳姓駕駛表示，當時他準備將小火車開回充電，不料行經下坡突然踩不到煞車，才導致意外發生，而警方事後也將陳男帶回，警詢後依過失致死罪嫌送辦。全案經檢方複訊，訊後依過失致死罪嫌諭知陳男6萬元交保。

另外，主辦單位也宣布，今將暫停開放園區一天，針對所有的設備進行徹底的檢驗與安全評估，以確保每位遊客的安全與福祉。