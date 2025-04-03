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台灣YouTube Premium「無預警漲價」　每月多噴110元！會員錯愕

▲下個月，YouTube的原創內容影片將開放給所有的用戶免費使用。（圖／路透）

▲YouTube Premium家庭版將漲價。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

YouTube Premium家庭版確定漲價了！官方已向會員發出通知，Android與網頁版調漲成479元、iOS版則是漲到630元，讓網友難以接受，「今天無預警收到通知...漲價幅度也太高了吧？」至於更多人關心的個人版與學生版仍維持原價，YouTube Music也沒有價格變化。

不少網友紛紛在PTT錯愕表示，收到YouTube官方的漲價通知，指出Premium家庭方案5月將調漲為479元，等於一個月變貴80元，「今天無預警收到通知，漲價幅度也太高了吧，399元→479元！」

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但若是iOS用戶的話，家庭方案則是從520漲到630元，等於每月比以前要多付110元，現有訂閱用戶將從5月帳單開始採用最新價格。

實際查看YouTube官網，確實Premium價格已掛上新方案，家庭方案從399元變為479元；個人與學生版依舊維持199元與119元。

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube官網）

▲官網家庭版已更新為479元。（圖／翻攝YouTube官網）

至於YouTube Music價格部分，也無做調漲變化，Android個人方案、家庭方案與學生方案分別為169元、269元、89元；iOS版個人方案、家庭方案則分別為220元與350元。

事實上，iOS版訂閱費之所以會比較貴，是因為蘋果會加收一部分抽成，因此Google才刻意抬高月費價格。

▼YouTube Premium家庭版5月調漲價格。

方案 Android/PC網頁版價格 iOS版價格
個人方案 199元/月 260元/月
家庭方案(6人) 399→479元/月 520→630元/月
學生方案 119元/月 X
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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