退伍離家出走2年　桃園男少做1事「教召失聯」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）退伍之後，明知自己身為後備軍人，居住處所變更時應依法申報，他卻在與家人鬧翻後離家斷絕聯繫2年，導致教召找不到人，後來因被警方盤查抓包通緝犯身分，整起事件才曝了光。桃園地院法官審理之後，依法判處阿哲有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿哲退伍後離家出走，卻沒有依法申報異動登記，反而害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲原本設籍於桃園，2021年4月退伍之後，他明知自己是後備軍人，居住處所遷移變更時，應依相關戶籍法規申報異動登記，卻因故與家人斷絕聯繫，也沒有申報實際居住地址。

桃園市後備指揮部所2023年7月核發教育召集令，並由阿哲的母親簽收。但由於阿哲離家並斷絕聯繫2年，手機號碼早已變成空號，開函送單位多次連訪也都無法聯繫到人，直到後來阿哲被警方盤查時查出通緝犯身分，整起案件才曝了光。

阿哲到案之後對於上述犯行均坦承不諱。桃園地院法官認為，阿哲遷移住所卻未依規定申報，導致教育召集令無法送達，影響國家兵役動員與召集，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，且犯罪情節、惡性並非重大，最終依妨害兵役治罪條例，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。