川普關稅戰「大採購可先延後」　她預測：半年後買什麼都便宜

▲川普宣布對等關稅新制。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策後，相關話題引起討論。財經網美胡采蘋一早透過粉專拋問，為什麼一個有印鈔權的國家要做這種事？後來則發文指出，如果川普的關稅新制能撐得了半年，大家可以延後採購計畫，因為「半年後買什麼都便宜」。

胡采蘋今早則在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文評論關稅一事，她認為這已經超出正常人的預期，為什麼一個有印鈔權的國家要做這種事情？胡采蘋也說，這種關稅對美國的打擊才是最大的，其他人失去的是經濟活力，美國則是失去自身對世界的主導權，「美國阿公阿媽投資世界一百年才有今日霸權，川普的經濟顧問可以直接判刑嗎？」

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之後胡采蘋再發文，如果有比較大的採購計畫，她認為可以先延後，因為過去這個世界就是美國在付錢，「現在不要付錢了，很多國家的產品會很難賣」。

胡采蘋進一步指出，「大的出口國會先來一波通貨緊縮，尤其是民生消費品的出口國」。因此她分析，半年過後，買什麼都便宜，不過前提當然是川普的關稅新制能撐得了半年。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「通縮會降臨對嗎」、「極簡過生活，快快斷捨離」、「採購計畫包括股票嗎」、「股票也是半年後再買嗎」、「川普發現搞到自己就會換別的了，美股跟民調已經呈現了」、「反正到時候會不會真的實行也是個問題，靜觀其變」。

還有網友回覆，「但這樣以出口為主的公司有可能大裁員，也是危機。」胡采蘋則回應，「通縮當然是大危機」。