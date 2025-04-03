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營商環境惡化　香港3月PMI連續兩月收縮

▲▼香港中環。（圖／路透社）

▲香港中環。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

標普全球公布3月香港採購經理人指數（PMI），經季節調整後為48.3，低於2月的49，連續2個月低於50盛衰分界線，顯示營商環境於今年首季末惡化，也是9個月以來最明顯的跌幅。

標普全球市場財智經濟學家巴提（Usamah Bhatti）表示，最新PMI數據顯示，香港經濟成長於今年首季轉差。香港和海外需求同時疲軟，新增訂單以9個月最大的跌幅縮減，反映市場需求偏弱。

此外，由於產能壓力紓緩，企業並不積極增聘人手，促使就業人數進一步下滑，而職位減幅亦較2月更高。

巴提續指，成本壓力雖然明顯，但仍低於差不多四分一世紀的歷史平均值。整體投入成本的通膨幅度為5個月以來最大，不過企業傾向於調低售價，藉此在需求減弱的情況下提升銷路。

另，營商氣氛進一步轉差，企業看淡未來一年前景，悲觀情緒加深至2020年12月以來最嚴重，業者不但對美國的關稅政策表示困擾，還憂慮香港和全球經濟走弱帶來的影響。

報告顯示，企業新接訂單進一步減少是3月份PMI倒退主因。由於經濟成長放緩、競爭日益加劇、貿易前景圍繞更多不明朗因素，這些因素都對內需和外銷構成壓力，所以整體新訂單縮減至去年7月以來最急。

來自中國大陸和海外出口的業務量大幅萎縮，跌幅比2月擴大；但3月的產出量反向微升。

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