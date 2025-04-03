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快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

市場原本預期川普的新關稅政策會較為溫和，週三（2日）美股小幅收紅。沒想到川普盤後宣布大規模且激進的關稅計畫，導致美股期貨大幅下挫。道瓊期貨暴跌超過1100點，標普500指數期貨下跌3.9%，那斯達克100期貨更是慘跌4.7%。

在川普公布關稅計畫後，跨國企業的股價盤後大幅下滑。Nike和蘋果的股價下跌超過7%，進口商品大型銷售商更是受到重創。Five Below股價狂瀉超過14%，Gap重挫超過9%。避險情緒蔓延，輝達股價下跌4%，特斯拉股價也跳水5%。

週三，川普在白宮簽署了兩項關於關稅的行政命令，宣佈對美國貿易夥伴設立10%的「基準關稅」，並對某些貿易夥伴徵收更高的「對等關稅」，其中包括台灣（32%）和中國（34%）。

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透）

白宮聲明指出，川普宣佈國家緊急狀態，以提高美國的競爭力、保護主權並加強國家和經濟安全。基準關稅將於週六（5日）凌晨0時01分生效，而對等關稅將於下週三（9日）凌晨0時01分開始實施。

此外，ADP就業報告顯示，3月美國民間企業就業人數經季節調整後增加15.5萬人，遠高於經濟學家預期的11.8萬人，顯示美國企業招聘活動加速，主要受到專業和商業服務、金融活動及製造業的推動。

道瓊工業指數終場上揚235.36點，漲幅0.56％，收報42225.32點。

標普500指數揚升37.90點，漲幅0.67％，收報5670.97點。

那斯達克指數上漲151.16點，漲幅0.87％，收報17601.05點。

費城半導體指數漲升38.30點，漲幅0.89％，收報4320.75點。

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