幕後／綠營活動效果差「罷團也焦慮」　自立自強鎖定兩時段衝連署

▲民進黨新北宣講活動現場。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

民團罷免藍委案已展開第二階段連署，但二階連署難度高，據了解，截止3月底，約有8至10個罷團連署份數過半，其中有部分已經接近達標。然而，連署狀況並不如預期樂觀，除天氣因素外，民進黨中央黨部跟地方黨部的協調並不順暢、決策效果普通，都讓罷團頗為焦慮，更直指部分綠營人士「仍在盤算2026」，決策不一、消耗民氣；部分罷團也選擇自立自強，除鎖定清明連假返鄉潮回歸傳統陸戰，倒數階段也被預期是收件高峰波段，把連署份數一次催出來。

黨部辦在板橋的活動，只簽出約三百份連署；但大港開唱兩天下來，現場總共收了2千多份連署，民團辦的反共音樂會也收到破千連署，就有罷團幹部調侃「大港開唱的效果比民進黨宣講還好」，也因為黨中央活動連署表現不好，就有部分罷團開始對「人民是頭家」活動興致缺缺。

以目前二階連署的難度，部分罷團意識到，光靠民團是無法走下去，他們迫切需要民進黨地方組織的幫忙，但中央黨部跟地方黨部的協調並不順暢、決策效果普通，加上這幾天氣候欠佳，志工在外面風吹雨淋，連署反饋卻不好，確實讓基層頗為焦慮。

此外，在日前黨內幹部與罷團的會議中，就有罷團反映，近來連署進度明顯放慢，一部分原因，是因民眾都轉到地方黨部、議員服務處去連署，而黨部與罷團的連動沒有那麼密切，導致份數一下沖不上來。甚至地方也傳出，部分地方議員疑似為了達成上面要求的配額，故意「扣著連署書」甚至向罷團收連署書，不僅對連署沒有實質貢獻，還扯了幾把後腿。

有罷團私下不滿表示，目前是民團冲在最前面，且公民沒有人要補選，罷免成功後，民進黨可以盡情收割、派人補選，罷團絕對沒有第二句話，但如果民進黨還在盤算2026的局勢、在意哪個派系可能因此得利，「那大罷免絕對不會成功」，民進黨現在就可以直接下台，因為他們消耗民氣，讓藍白繼續在國會亂搞，被辜負的民意仇恨是最重的。

目前罷團遇到最大困難，就是借場地做連署站被刁難，有罷團人員透露，解決方式就是透過胖卡行動連署方式，流動設點，擴大連署範圍，也達到宣傳效果。部分罷團太熱衷於空戰，「但連署簽出來才是真的」。

罷團人員透露，且大部分高度意願罷免者已經連署，接下來進到「陌生開發」階段，連署只會越來越難，現在就是回歸最傳統陸戰，透過派報、簡訊、胖卡宣講等方式拓展，桃園一帶選區就取得初步成效，連署狀況慢慢上軌道。

罷團也透露，部分較偏遠鄉鎮連署狀況相當不好，如台東、花蓮、彰化、雲林等地幅員遼闊，連署狀況確實不如預期，清明連假前一天，會透過24小時不斷電直播，鎖定返鄉游子，把連署數字催起來，這是二階連署衝刺的關鍵期。趁清明連假加強宣講，也可以由民代帶領掃街，效果會比定點宣講來的更好。

另外，面對大量連署書，公民團體也留下較多時間安排造冊，但如果由之前有罷免經驗團隊帶領，時間可以再壓縮，而連署截止倒數兩個禮拜，「告急階段」也被評估是連署衝刺高峰期。

