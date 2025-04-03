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男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

▲淫賊穿梭夜店舞池，趁隙對熱舞女子摸臀襲陰。（示意圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蕭姓男子去年（2024年）凌晨在夜店舞池內，伺機對陌生的熱舞女子伸鹹豬手，1位被害人遭蕭男侵犯私處，與她貼臉搖擺的男伴驚覺2人之間冒出1隻扭動的手，奮勇撲倒蕭男送辦，蕭辯稱沒插入，但指縫驗出被害人的DNA，台北地院依強制性交罪判他3年10月徒刑，可上訴。

判決指出，事發於去年3月24日凌晨3點多，被害女子與剛認識的男伴在北市1家夜店裡跳舞，當時人多擁擠，蕭男趁亂靠近身穿小可愛上衣與短褲的被害人右後方，用雙手撫摸女方俏臀。

女子察覺遭襲臀，頭也不回地揮手拍掉對方，卻被蕭男抓住她的右手、另1隻大手粗魯地伸進她短褲裡侵犯私處，女方想反抗，此時她的左手猛地被拽著，強迫去碰觸另1名男子褲襠。

女子嚇得哭叫掙扎，與她擁舞的男伴感覺不對勁，低頭赫見2人之間冒出1隻手，正貼著女方褲底裡外游移，男伴抓住那隻手順著往上看到陌生的蕭男，喝問「你在幹什麼！」蕭男撞開女方想逃，被男伴撲倒，交給夜店安管報警送辦。

蕭男聲稱一時好奇，對被害人伸鹹豬手揩油、一路進入內褲到私處，辯稱僅碰觸外表、沒插入。女方痛罵蕭男膽大包天，堅稱蕭男手指侵入她私處2、3次，持續約15秒，幸好沒很深。警方採樣從蕭男左手指縫驗出被害人DNA，戳破他的狡辯。

蕭男賠償女方20萬元達成和解，女方撤回性騷擾告訴，蕭男自稱符合情堪憫恕減刑條件，法官指蕭男不認罪，犯行使被害人當場崩潰痛哭、身心受創甚深，造成難以抹滅創傷，毫無值得同情之處，依強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

至於被害人指稱左手當時被拉去摸另名男子褲襠，她很清楚覺得是「命根子」的觸感，但男伴證稱沒看到那名男子，昏暗中僅瞥見女方左手當時似乎想掙脫什麼，加上當場未抓到此人，無從追究。

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