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曝柯文哲雙眼雙手腳背浮腫「差點不認識」　陳佩琪：怕靠近有串證嫌疑

▲▼陳佩琪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲今（2日）開刀，妻子陳佩琪到台北醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因左腎積水及左側輸尿管結石，今（2日）早上7時抵達衛福部台北醫院進行手術，妻子陳佩琪也跑到現場，表示對柯手術原因與過程都不知道。陳佩琪2日晚間提及，自己今早看到柯文哲，差點不認識對方，感覺雙眼極度浮腫，且上銬的雙手浮腫外，感覺腳背也腫，但又不敢靠太近，否則會有串證嫌疑，「以現在沒證據之下，不是押到死，不然就是押到重殘，最後丟個不能自理、無法說話的植物人給你去照顧。」

陳佩琪2日晚間於臉書發文表示，感謝眾多支持者和小草對柯文哲的關心， 有些甚至在北所外守候一夜，第二天一大早再跟車一路追到台北醫院，就為了跟柯喊一聲加油，「這些人情溫暖，我們永遠記在心裡」。

陳佩琪指出，今天早上第一眼看到柯文哲，自己差點不認識對方了，感覺雙眼極度浮腫，眼尾餘光瞄過去，除了看到被銬上的雙手浮腫外，感覺腳背也是腫的，但礙於規定不敢靠近、說話，旁邊一些人士也不斷提醒，最好遵從規定，不然法官會據此畫面，來個靠太近有串證嫌疑，「大筆一揮，妳老公一次2個月、2個月的被延押，對你們也不好」。

陳佩琪稱，「的確，以現在沒證據之下，不是押到死，不然就是押到重殘，最後丟個不能自理、無法說話的植物人給你去照顧。」聽到這樣，每個愛、關心柯文哲的人和醫護，都害怕影響到柯，紛紛選擇靜默，「深怕一句話有閃失，又害他再被羈押2個月」。

陳佩琪提到，感概柯文哲一生救人無數，生活極簡，不愛美食、不好享樂，興趣只有讀書、教學、演講，選擇急重症外科，發願以救人為職志，不在乎薪水多少，結婚來沒看過自己的存摺，印象中除了2018年去銀行開戶貸款打選戰外，柯已經20多年沒進過銀行了。

陳佩琪說，柯文哲現在卻被控貪汙、圖利罪，關押在陰冷的大牢中，目前看來是除非死在獄中，否則是永無見天日的一天了，「哀哉！一生救人無數的醫生，一個努力解決市政多年沉痾的市長」。

▼柯文哲妻子陳佩琪在恢復室外等待柯。（圖／攝影中心）

▲▼柯文哲妻子陳佩琪在恢復室外等待。（圖／攝影中心）

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