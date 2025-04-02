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社會 社會焦點 保障人權

前夫與婚禮女助理結婚後3月產子　女子怒告求償40萬元

女子不滿前夫與女助理結婚，提出婚姻侵權損害賠償。（示意圖 ，Pexels）

圖文／鏡週刊

台中市一名女子與前夫離婚5個月後，前夫竟與當初她與前夫結婚置辦婚禮現場的女助理結婚，女助理並於結婚後第3個月產下1子。女子計算前夫與女助理發生性行為時間，應是在與前夫婚姻關係存續時間內，憤而到法院對前夫、女助理提出婚姻侵權損害賠償，一、二審均判應賠償40萬元，不得上訴。

判決指出，這名女子與前夫於2017年6月結婚，育有1女，兩人於2023年5月離婚。前夫離婚後，旋於同年10月與婚禮女助理結婚，這名婚禮女助理並於2024年1月初產下1子，女子始知2人在她與前夫尚有婚姻關係存續期間，即發生性行為。而這名婚禮女助理是她和前夫結婚時，曾協助佈置典禮會場的工作人員，並曾在她開設的店面工作，對於她的婚姻狀況，相當了解，侵害婚姻權甚為明顯。女子因而對兩人提出連帶給付非財產上的損害賠償40萬元，

前夫出庭辯稱他與前妻感情早已不睦，離婚前已分居長達1年，婚姻關係名存實亡，且前妻早已同意他和女助理交往，「兩人各玩各的」，所以前妻根本不會有因他與女助理交往而受到精神上的痛苦，更遑論有配偶權遭侵害到情節重大程度。

經法官調查，女助理於2023年6月第一次產檢時，已懷孕妊娠週數8週又5天，估算兩人性行為時間點約於同年4月間，而女子與前夫是於同年5月協議離婚，所以兩人發生性行為時，是在女子與前夫尚有婚姻關係存在期間，應可認定。

雖前夫提出女子曾對他表示「講真的，你可以去交新的女朋友」、「女兒可以給我顧」、「我己經放下了」等語，認定女子已同意他與其他異性交往或發生性行為等對話紀錄。但法官查對話的時間為2023年6月24日，是在兩人5月協議離婚之後，並非離婚之前，因此不能成為女子同意他婚外情的證據。一、二審法官均判前夫與女助理須連帶賠償女子40萬元。全案確定，不得上訴。


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