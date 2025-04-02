快訊／勞動部謝宜容涉洩密、圖利3罪　遭新北檢起訴

▲謝宜容涉霸凌案曾拍片道歉，但仍遭拔官起訴。（圖／翻攝YouTube）

記者黃哲民、柯沛辰／新北報導

勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被指任內涉職場霸凌，導致1位吳姓男下屬尋短身亡，又爆出圖利等行徑，遭拔官送辦。新北地檢調查後，認定謝宜容涉犯洩密、侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌，依法起訴，但考量謝坦承犯行並繳回犯罪所得，建請法院量處適當之刑。

▼新北檢認定謝宜容涉犯洩密、侵占公用暨公有財物、圖利等3罪，偵結起訴。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）