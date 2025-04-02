清明連假首日「國道10大路段」易塞　國5恐連塞12小時

▲明天國道將有10大易塞路段。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明連假明天(3日)開跑，將是4天連假中最塞的一天，交通量將超越今年春節初一，國道預估將有10大易塞路段，國5凌晨4點就會湧現南下車潮，預料下午4點才會紓解，恐連塞12小時；西部國道預估凌晨5點就會有車流，下午後才能紓解。

今(2日)為清明節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至竹北南向、桃園至五股北向，國2大園至機場系統東向及國3安坑至樹林南向，其餘國道路段大致正常。

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明日(3日)為清明節連續假期首日，預估國道交通量為124百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

明日白天氣溫回升，東半部偶有零星降雨，西半部多雲到晴，午後中南部山區亦有零星雨，高公局表示，上午可能出現大量出遊車潮，預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿e-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

交通部長陳世凱表示，清明連假南下車潮高峰預估會落在明天4月3日，其中南下交通量比較多，北上車潮預估4月5日為高峰期，民眾要避開壅塞時段和路段，可看1968 APP，做好充足準備，高公局準備好量能，若發生事故，排除可大幅縮減時間，減少塞車時間。

國道明天疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。