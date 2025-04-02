日本女高雄自由行！人行道被貨車撞飛　搶救18天仍不治

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

日籍婦人池田（61歲）和30歲的兒子。上個月中旬來台自由行，15日下午4時許在高雄市前金區中華、五福路口的人行道上，遭到失控的小貨車高速衝撞，當場內出血、陷入昏迷命危，搶救18天後仍在昨（1）天傷重不治，檢方已完成相驗，肇事的小貨車駕駛張男（73歲）涉及過失致死罪被送辦，檢方諭令以6萬元交保候傳。

▲日籍婦人走在人行道上遭小貨車撞飛，搶救18天後仍不治。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，日籍的池田與兒子來台自由行，母子倆3月15日抵達高雄，不料竟會發生嚴重車禍，15日下午，池田走在兒子後方，一輛小貨車突然衝上人行道，池田當場被撞飛，救護人員獲報後立即趕抵現場，當下池田婦已經失去意識，經緊急送醫搶救後，發現全身多處受傷，且有嚴重內出血，雖一度救回，但在加護病房救治16天後，仍在1日宣告不治。

張婦死亡後，檢方昨天已完成相驗，並核發相驗屍體證明書，由家屬領回遺體處理後事。

▲來台自由行的日籍婦人，在高雄遭到失控的小貨車撞飛喪命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據車禍路口監視器拍下，監視器畫面拍下，當時池田婦手撐白傘，走在高雄中華、五福路口人行道處，未料張男駕駛的小貨車高速迎面駛來，且駕駛還不斷向右側偏移，在完全沒有減速的情況下，直接猛力撞上池田；池田發現時，小貨車已經近在眼前，根本來不及反應，當場被撞、整個人噴飛到一旁花圃。小貨車在肇事後仍未減速，在開上前方行人庇護島、駛過路口後才停下。

警方調查，肇事的小貨車駕駛張男沒有酒駕，他供稱行經路口時，疑似看到交警太緊張，才會操作不慎、向右偏駛上人行道。

▲來台自由行的日籍婦人，在高雄遭到失控的小貨車撞飛喪命。（圖／記者吳奕靖翻攝）