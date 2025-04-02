竹聯幫設機房搞詐欺「騙走5千萬」有人850萬沒了　25人收押

記者鄧木卿／台中報導

竹聯幫弘仁會34歲丁姓男子組成詐騙集團，在全台5個縣市設立機房，以徵才為由吸引民眾上門，第一個月支付薪水取得信任後，再以投資太陽能板、光電為藉口，鼓勵認購，粗估有80人受害，損失5千5百多萬元，更有人被騙850萬元，警方陸續逮捕25名成員，移送法辦後全被法官裁定羈押。

▲▼竹聯幫在全台遍設詐騙機房，假徵才真詐騙，獲利5千多萬元，刑事局攻堅逮25人，全部收押。（圖／警方提供，下同）

刑事局中部打擊犯罪中心（第六隊）去年11月接獲情資，丁男在台北市、新竹市、台中市、台南市、高雄市等地籌組假投資詐騙機房，經深入追查，該集團先在臉書社團張貼求職廣告，吸引民眾求職工作，標榜在家線上工作，論件計酬，並如期發放薪水，降低民眾戒心取得信任。

當民眾領到薪水後，集團成員就開始在群組內角色扮演，有人誆稱目前投資太陽能板、光電等事業，穩賺不賠，其他人跟著起鬨、洗腦，鼓勵認購，如果民眾沒有財力，集團則提出「公司為規避稅額，請被害人申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款」等變通方式騙取民眾帳戶。

警方去年11月在新竹市、台南市發動第一波拘提行動，查獲丁嫌等15人，今年2月、3月再查獲集團幹部黃嫌等10人，查扣房產1處（市值1400萬元）、40萬5500元、自小客車2部、境外門號漫遊卡46張、愷他命、改造手槍1枝、子彈17顆等贓證物。

警方清查發現有80人受害，金額高達5515萬2448元，其中1人被騙850萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署，25人全被收押。