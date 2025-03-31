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2車手劫走210萬！弘仁會擄人「私刑凌虐」　檢警掃蕩收押14人

▲▼新竹弘仁會詐騙案，查扣物品 。（圖／刑事警察局提供）

▲新竹地檢署成功瓦解竹聯弘仁會詐騙集團，首腦柯姓男子等14人遭收押。（圖／刑事警察局提供）

記者楊永盛、吳佩蓁／新竹報導

竹聯幫弘仁會大哥柯姓男子拉攏小弟搞詐騙集團，並以「假投資」名義誘騙被害人，詐騙金額至少逾數千萬元，其中2名詐團成員顏姓男子、林姓男子聯手「黑吃黑」劫走210萬元，遭大哥發現後，隨即下令將2人強押至弘仁會據點凌虐、逼拍裸照。新竹地檢署組成專案小組，執行5波查緝行動，成功破獲竹聯幫弘仁會詐團，並收押柯姓主嫌等14人。

經查，竹聯幫仁堂弘仁會成員柯姓男子、葉姓男子等人，長期主導詐欺集團，並以Telegram聊天群組「一家仁」為核心聯繫平台，召募旗下成員分工執行詐騙、洗錢等不法行為。「一家仁」集團對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾進行假投資，對內則建立嚴密的職責分工結構，包括「控盤首腦」、「控台」、「監控手」、「收水手」、「車手」等層級，每一角色均有專人負責，資訊上由控台統一發送話術指引與應對流程，資金流則由收水手依層級逐步向上集中至水房，再透過虛擬貨幣或第三方人頭帳戶轉移金流。

▲▼新竹弘仁會詐騙案，查扣物品 。（圖／刑事警察局提供）

▲檢警查扣現金700萬餘元、4輛賓士及BMW名車。（圖／刑事警察局提供，下同）

為取信被害人，成員在面交時會出示偽造員工證件、蓋有公司章之收據，甚至安排「假客服」與「假主管」配合，並透過虛設網站顯示投資獲利金額，營造可提領假象。然而，一旦被害人要求提領時，集團即以話術推託或直接封鎖通訊，最終關閉網站使被害人無法聯繫。初估全台受害人數眾多，損失金額逾數千萬元。

此外，該集團成員去年間監控發現集團招募手顏姓男子及車手林姓男子收取被害人現金210萬元未即時繳回，疑似意圖逃避而黑吃黑。首腦柯男隨即指示由葉男將顏男、林男強押至弘仁會據點，並動員弘仁會成員攜帶鋁棒、西瓜刀與電擊棒等凶器，對顏男、林男施以毆打、綑綁與凌虐並拍攝裸照恐嚇，並要求2人親友交付210萬元換取自由，但因2人親友均無力支付而未遂。

▲▼新竹弘仁會詐騙案，查扣物品 。（圖／刑事警察局提供）

新竹地方檢察署廖啟村檢察官指揮刑事警察局電信偵查大隊、新竹縣警局新湖分局偵辦弘仁會詐騙案，自去年11月至今年3月共執行5波查緝行動，自車手溯源，成功破獲以竹聯幫弘仁會幫派大哥柯姓男子為首的詐欺集團。

▲▼新竹弘仁會詐騙案，查扣物品 。（圖／刑事警察局提供）

全案共拘提43人並搜索台北、新北、桃園、新竹、苗栗、彰化及台南等地區共34處，查扣現金700萬餘元、泰達幣4553枚（市值約15萬元）、賓士及BMW共4輛、3級毒品1批等，緝獲相關被告計52人，全案依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由強制、強暴、脅迫攝錄他人性影像、加重強盜未遂等罪提起公訴，主嫌柯男等14人均遭法院羈押獲准。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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