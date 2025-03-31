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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾7000萬就安基金未符用途「變全民買單」　黃國昌批洪申翰太離譜

▲▼黃國昌 召開 縱放綠色權貴 不斷欺騙社會的司法院 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌力追勞動部近5年濫用就業安定基金7224萬弊案，勞動部今（31日）以新聞稿報告，用於影像製作、臉書粉專經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等支出，與就安基金規定關聯不高，應予收回，未來將向行政院爭取編列115年度公務預算歸墊就安基金。黃國昌批評，白話文翻譯就是「沒打算追討」、「全民買單」，會不會太離譜？

針對勞動部31日以新聞稿報告就安基金遭濫用的審核結果，黃國昌於臉書發文表示，「民進黨高官浪費的錢：全民來買單！」在他不斷追查下，勞動部終於出面說明，對於就業安定基金遭濫用的後續處置。

黃國昌提到，但針對國人最關心的，被民進黨高官們浪費的7224萬什麼時候要追回，勞動部完全沒有回答，僅說「未來將據以向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金」，用白話文來說，就是沒打算追討，全民來買單。

黃國昌指出，勞動部長洪申翰今年1月2日在衛環委員會答詢稱，「該啟動要追回的法定程序的，我們就會去做這件事情。」並說不是空洞的承諾，如今看來就是一場大笑話，「洪申翰不去追回許銘春拿就安基金開演唱會、拍個人沙龍照的錢，反而在民進黨的場子哭窮、抹黑在野黨，會不會太離譜？」

黃國昌批評，這種不適格的官員，正是民進黨治國下的縮影，黨內最有力派系新潮流違法浪費，吭都不敢吭一聲，最後倒楣的，還是全體國人。

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