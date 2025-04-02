瓦礫堆中「挖出小嬰兒」！他出生16天奇蹟獲救　全家唯一倖存

▲出生僅16天的嬰兒，在緬甸震災中倖存。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合外電報導

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，該國第2大城曼德勒（Mandalay，瓦城）災情慘重，卻有一名出生僅僅16天的嬰兒奇蹟倖存，但他的8位家人全都不幸罹難。

《星洲網》、《西方新聞》等外媒報導，曼德勒一棟建築物不堪強震倒塌，一家9口受困其中，8人不幸身亡，唯獨小嬰兒幸運獲救。

社群媒體流傳畫面顯示，小嬰兒被抱到救護車上，已經接上氧氣管，緊閉雙眼，完全沒有哭鬧。一名搜援人員抱著寶寶，還拿出衛生紙，輕輕擦拭孩子的臉龐。

一名親戚隨後發文透露，寶寶在瓦礫堆中撐了24小時，奇蹟似地安然無恙，目前已經被送往醫院檢查，而且情況穩定。

《路透社》報導，緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示，截至1日上午，這場地震已經導致至少2719人喪生，死亡人數預計還會攀升，可能突破3000人。另外還有大約4521人受傷、441人失蹤。