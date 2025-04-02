曼谷大樓「疑70處測到生命跡象」！密集白點曝　集中17至21樓

▲探測器上密集白點顯示該處可能有生命跡象。（圖／翻攝自Facebook／Fire & Rescue Thailand）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷審計署的施工中大樓因3月28日因地震倒塌，如今仍有72人受困於此，生死不明。救援人員4月2日凌晨再度尋獲一名女性遺體，累計死亡人數15人。不過救難人員透過美軍提供的探測器發現廢墟內疑似有70處仍有生命跡象，其中集中在17至21樓。

根據《民意報》、《曼谷郵報》報導，救援隊2日凌晨0時20分利用吊車將一具女性遺體從倒塌的D區大樓頂部移至地面，遺體隨後被送往法醫機構檢驗。該起事故死亡人數也因此上修為15人，其中8名男性、7名女性，另有9人受傷，至今仍有72人失聯，受困於倒塌廢墟中，搜救行動仍在持續進行。

▲搜救人員擔憂使用重型機具可能影響建築結構。（圖／翻攝自Facebook／Fire & Rescue Thailand）



救援組織「Fire & Rescue Thailand」1日在臉書公開了，救難人員使用美軍提供的探測器所拍攝的X光影像，其中顯示，瓦礫堆中可能仍有多名受困者，但因建築物層層坍塌，導致救援行動受阻，至今仍無法將受困者救出。

搜救人員花了10個小時重新制定救援計畫，初期不會使用重型設備，以免進一步影響建築結構，但如果持續無法接近受困者所在位置，將會改用重型機具移除瓦礫，希望能打通救援通道。

由於事發時主要工作區域在17至21樓，當時可能有不少工人都在此處。因此救援團隊也使用探測器在此集中掃描，發現該處疑似有70處偵測到生命跡象，未來將重點搜索。