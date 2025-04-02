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她打披薩店電話訂位！接通竟成調查局　荒謬原因笑壞網

一名女網友在網路上查披薩店電話訂位，卻意外打進調查局。（示意圖，本刊資料照）

▲女網友在網路上查披薩店電話訂位，卻意外打進調查局。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

想訂披薩卻意外撥進調查局？近日，一名女網友表示，自己看到某部落客推薦披薩店的文章，照著附上的電話撥號訂位，結果電話一接通，對方竟是調查局，讓她當場傻眼，原因曝光後更是讓網友笑翻。

原PO在Threads發文提到，她在部落客的推薦文中看到一家披薩店，想要訂位，於是撥打文中提供的電話。沒想到電話接通後，對方先是問道：「張小姐妳好，請問有什麼事嗎？」她雖然疑惑對方怎麼知道她姓張，還是直接表明想訂位，結果對方沉默了一下才回應：「我們這裡是調查局喔！」「妳是不是要預約披薩店？」這才讓她驚覺事有蹊蹺，一度懷疑自己是不是誤闖了什麼機密單位。

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掛斷電話後，她趕緊回頭檢查，才發現是部落客誤植了披薩店的電話號碼，把末四碼「7778」錯寫成「7777」，才導致這場鬧劇。

文章曝光後，網友們紛紛笑翻，留言表示：「這實在太荒謬了，調查局接到一堆披薩訂單，到底是什麼神祕暗號？」「調查局應該頒發優良市民勳章給妳」、「披薩店作為掩護的地下組織聽起來有點帥」。

目前，部落客已經修正了文章，將披薩店的電話號碼改為正確版本。原PO也特別提醒大家，不要為了好玩打電話去調查局，免得影響辦公。


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