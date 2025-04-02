作品勝出才能參展　台南長榮女中畢業成果展有看頭

▲台南市長榮女中的畢業成果展，美容科、時尚造型科分別展出美髮、面具、美甲作品，餐飲科則是藝術麵包、飲調、烘焙等，成果的展現令人驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

最近開始進入畢業季，各校紛紛舉辦成果展，台南市長榮女中的畢業成果展，可不是所有作品都能參展，必須先經過比賽或公開票選勝出才能取得資格，美容科、時尚造型科分別展出美髮、面具、美甲作品，餐飲科則是藝術麵包、飲調、烘焙等，在家長會祭出豐厚獎金加碼下，成果的展現令人驚豔。

長女美容科、時尚造型科主要在培訓美髮、新秘與整體造型領域的人才，從入學開始，學生就要接受整髪、梳編、染燙、彩妝、美甲、飾品、服裝等完整的技術培訓。今年的成果展，校方擇定整髮、梳髮、面具及美甲等四大領域的作品進行展出，數百件的作品需先透過校內的專業教師，進行第一輪的篩選，通過的作品才能在畢展展出，現場再邀請大學端的專家學者進行第二輪的評分，決定獲勝的作品。

而餐飲科則是在飲調、烘焙兩大領域秀成果，率先登場的是泡沫茶飲大賽。指導教師蔡宗翰表示今年的競賽結合國際教育，走異國風。茶飲賽主題為「南洋風情」，學生運用熱帶水果、煉乳、椰漿等元素進行創作，邀請校內外專家，就口感、技術、台風、商品價值等項目進行評分。

烘焙部分則是進行藝術麵包創作大賽。指導教師林佳蓁說，該創作就是用麵包來作畫，學生要先設計畫作主題，接著烘製出各種形狀的麵包模型，組合成一幅畫，最後進行固定與噴漆，作法繁複，好看不好吃，但能長久保存。該比賽透過全校師生公開票選，前五名作品得以參加成果展。

另外，在成果展現場，餐飲科以班為單位，各自製作異國風的飲料及點心，供師生品嘗並投票。飲料的部份有泰式紅茶、越式香柑茶，點心則有夏威夷豆塔、法式甜點等。現場採飲料及點心分開PK，以得票數多寡決勝負，可謂公平公正公開，也讓參與的學弟妹們提早體驗該科的傳統競賽文化。

為了激發學生的戰鬥魂，家長會也提供近三萬元的競賽獎金，會長洪愛雅更加碼獎勵辛苦指導的老師及表現優異的學生。校長蔡玉敏表示，比賽評分難免會有個人主觀的因素，但多數人的主觀便能成就客觀的分數，透過這樣的機制，讓學生公平競賽，除了精進技藝更能激發創作量能，讓成果展更具可看性。