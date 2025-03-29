每年都被拜託「拍畢業祝福」！Cheap挺錫蘭：遇過叫我hook的

▲錫蘭拒絕拍畢業影片遭公審。（圖／翻攝自IG／xilanceylan）



記者鄺郁庭／綜合報導

畢業季來臨前，不少高中會邀請名人拍攝畢業祝福影片。近日一所高中聯繫百萬YouTuber錫蘭，希望他能幫忙錄製祝福影片，卻收到「沒有人在乎你的畢業典禮」的回應。事後，網友將對話截圖上傳至社群平台公審，大批人看完後力挺錫蘭。對此，同為百萬網紅的Cheap就發文，認為高中生「被洗臉」是剛好而已。

Cheap在粉專發文「#被錫蘭洗臉」，提到有高中生寫信給錫蘭，請求拍攝畢業祝福影片，錫蘭便回『沒人在乎』拒絕，結果被人貼出來公審。

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Cheap就表示，「你不知道錫蘭早說過不拍了，不就不是人家粉絲，被洗臉剛好而已。」文中則貼出過去錫蘭發文的截圖。只見錫蘭在2023年就曾表示，「一到畢業季就有好多問我要免費幫忙拍什麼畢業祝福短片的私信。每天都好幾個那種。不懂這是什麼文化。統一回答一下：不拍，不認識你學校。也不在乎一群高中生是畢業了還是流落街頭了。所以不想祝福。」

Cheap接著說，其實他每年也都有收到類似請求，但他每次都忘記，至今還沒拍過，「最扯的是叫我hook的，看來也不是什麼重要der事吧？」不過，他文末也強調，如果是要做學校報告，要用到我影片歡迎跟他說，「我會把文案甚至是插圖都給你使用。」

貼文引發熱議，「這問題，博恩好像幾年前就有在Podcast diss過」、「伸手牌的文化真的不可取」、「大家都要過生活，要人家免費太誇張，又不是不食人間煙火」、「學到『別把自己當回事』，比起得到畢業祝福寶貴得多」、「這種風氣真的是超情勒，尊重專業真的是要從小做起。」