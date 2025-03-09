　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲大陸青年就業困難，許多人畢業就等於失業。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸青年失業率居高不下，大陸人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，將面向高校畢業生等青年推出新一輪支持政策，並穩定招聘規模、實施百萬就業見習計劃、全面推廣求職訓練營，以提升就業能力。

王曉萍9日出席了「兩會」的其中一場記者會，並針對就業問題回答，她提到，將組織實施就業支持計劃，會同有關部門出台加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容，支持重點群體就業創業實施方案。

王曉萍指出，將圍繞先進製造業、消費新熱點、民生新需求、重大工程項目等領域、行業，面向城鄉基層，中小微企業等，加大就業崗位釋放力度，分領域、分類別制定專門的方案；同時，全面落實穩崗返還、政府補貼等存量就業政策，及時儲備和出台就業增量政策。

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

王曉萍說，將有效提高人崗匹配效率，針對市場需求和勞動者的意願，組織開展大規模職業技能培訓，提高勞動者就業、創業能力，增加製造業、服務業緊缺技能人才供給，從破解有活沒人乾入手，解決有人沒活乾的問題。

王曉萍提到，將著力促進創業帶動就業，聚焦提升創業能力，助力企業發展，覆蓋企業全生命週期，營造創業氛圍等關鍵點，加強創業培訓、創業服務、創業孵化、創業活動，四創聯動，重點支持青年創新創業，農民工返鄉入鄉創業，更好的釋放創業帶動就業的倍增效應

王曉萍指出，將確保重點群體就業穩定，面向高校畢業生等青年，出台新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大三支一扶、西部計劃等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計劃，全面推廣求職訓練營，提升就業的能力。

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

王曉萍還說，將面向脫貧人口等農民工，拓寬外出務工和就近就業渠道，強化勞務合作，打造勞務品牌，加強大齡農民工服務培訓支持力度，促進就業增收，並面向就業困難人員加強針對性的援助幫扶，切實兜牢民生底線。

大陸失業率近年居高不下，2023年6月時，16到24歲青年人的失業率曾高達21.3%，破有史以來最高的紀錄，大陸官方也因此暫時停止公布青年失業率，對統計方式進行了修改。

修改之後，大陸的青年失業率的確較先前降低了，但在2024年下半年又攀升，在8月時一度飆至18.8%，至12月也只降到了15.7%，顯示仍有不少畢業生、青年找不到工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依珊突PO左眼傷腫照！遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

吃海底撈突站上桌子「朝鍋裡撒尿」！陸2少年下場慘了

CEO毒殺董事長！海外買「上百毒藥」當益生菌　他送醫10天慘死

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

吃海底撈突站上桌子「朝鍋裡撒尿」！陸2少年下場慘了

CEO毒殺董事長！海外買「上百毒藥」當益生菌　他送醫10天慘死

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

《柯南》新劇場版官方備「沉睡小五郎」座椅：這次我不會睡著

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

#西門町 3少年「當街被砍」　多處刀傷送醫！警方追查中

大陸熱門新聞

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

吃海底撈朝鍋裡撒尿！2少年下場慘了

兩岸觀光卡關　陳雲英：台灣怕開放戳破謊言

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

大疆強制「9點下班」　派人巡大樓「趕員工回家」

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

青年失業率壓不住　陸將推新一輪就業政策

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

反擊！陸對加拿大菜子油加徵100%關稅

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查了

更多熱門

相關新聞

妹子台大法律畢業「當偶像」被酸爆！網炸了

妹子台大法律畢業「當偶像」被酸爆！網炸了

最近一位台大法律系畢業的正妹表示，有親戚問畢業後要做什麼工作？好奇是考律師還是去當總統，她則貼出絕美側拍照笑說自己要當偶像。豈料貼文引來網友開批，「台大法律畢業，結果告訴我妳要當偶像？這種話說出口，不覺得丟臉嗎？」話題引發討論。

AI鍍金！失業女餐飲店長　轉職軟體工程師

AI鍍金！失業女餐飲店長　轉職軟體工程師

畢業即就業　門諾公費護理專班招生

畢業即就業　門諾公費護理專班招生

學費全免畢業即就業　慈大護理原專班報名

學費全免畢業即就業　慈大護理原專班報名

私大畢業找工作難　待業2年「決定念碩士」驚人差距曝

私大畢業找工作難　待業2年「決定念碩士」驚人差距曝

關鍵字：

失業率失業青年失業率畢業

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面