青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

▲大陸青年就業困難，許多人畢業就等於失業。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸青年失業率居高不下，大陸人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，將面向高校畢業生等青年推出新一輪支持政策，並穩定招聘規模、實施百萬就業見習計劃、全面推廣求職訓練營，以提升就業能力。

王曉萍9日出席了「兩會」的其中一場記者會，並針對就業問題回答，她提到，將組織實施就業支持計劃，會同有關部門出台加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容，支持重點群體就業創業實施方案。

王曉萍指出，將圍繞先進製造業、消費新熱點、民生新需求、重大工程項目等領域、行業，面向城鄉基層，中小微企業等，加大就業崗位釋放力度，分領域、分類別制定專門的方案；同時，全面落實穩崗返還、政府補貼等存量就業政策，及時儲備和出台就業增量政策。

王曉萍說，將有效提高人崗匹配效率，針對市場需求和勞動者的意願，組織開展大規模職業技能培訓，提高勞動者就業、創業能力，增加製造業、服務業緊缺技能人才供給，從破解有活沒人乾入手，解決有人沒活乾的問題。

王曉萍提到，將著力促進創業帶動就業，聚焦提升創業能力，助力企業發展，覆蓋企業全生命週期，營造創業氛圍等關鍵點，加強創業培訓、創業服務、創業孵化、創業活動，四創聯動，重點支持青年創新創業，農民工返鄉入鄉創業，更好的釋放創業帶動就業的倍增效應

王曉萍指出，將確保重點群體就業穩定，面向高校畢業生等青年，出台新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大三支一扶、西部計劃等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計劃，全面推廣求職訓練營，提升就業的能力。

王曉萍還說，將面向脫貧人口等農民工，拓寬外出務工和就近就業渠道，強化勞務合作，打造勞務品牌，加強大齡農民工服務培訓支持力度，促進就業增收，並面向就業困難人員加強針對性的援助幫扶，切實兜牢民生底線。

大陸失業率近年居高不下，2023年6月時，16到24歲青年人的失業率曾高達21.3%，破有史以來最高的紀錄，大陸官方也因此暫時停止公布青年失業率，對統計方式進行了修改。

修改之後，大陸的青年失業率的確較先前降低了，但在2024年下半年又攀升，在8月時一度飆至18.8%，至12月也只降到了15.7%，顯示仍有不少畢業生、青年找不到工作。