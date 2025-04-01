獨／歐告找到了！狠心飼主瞎稱：狗太吵才趕下車　重罰1.5萬

記者游瓊華／台中報導

台中市東區在上月30日時，一輛紅色轎車行經74快速道路下方，疑似開車把一隻黑狗丟下，之後就揚長而去，無辜狗兒還一路追車，險象環生，過程都被後方車輛行車紀錄器拍下。台中市動保處表示，黑狗已經在稍早於飼主家中找到，並未被棄養，飼主辯稱係因狗兒在車上太吵所以將狗趕下車，但丟狗是事實，將依法重罰1萬5000元。

動保處指出，飼主辯稱係因為狗兒在車上太過吵鬧，所以將狗趕下車，否認棄狗。動保處今天會同派出所警員前往其住家訪視，現場見事證中犬隻精神及體態良好，並未受傷，而該犬隻已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，但飼主將犬隻放出至道路，使動物置身於車輛往來頻繁之環境中，動保處後續將依違反動物保護法第20條第1項裁處最高罰鍰新臺幣1萬5千元。

▲疑遭棄養的黑狗找到了！動保處發現飼主與黑狗都在家中，飼主否認棄養。（圖／台中市動保處提供）



事件發生在上月30日，高雄1名愛媽接獲民眾求助，稱在台中看到有狗狗在路上被主人從車內趕出車門，請她協助與台中動保處聯繫。根據民眾提供的行車記錄器顯示，車主停等紅燈時，看到前方紅色轎車打開車門，突然有1隻黑狗被趕下車，車主驚呼「什麼？他為什麼直接把狗放下來？太扯了吧！」接著黑狗不知所措地走向路緣，隨著綠燈亮起，紅車直接離去，黑狗此時還不知已被主人拋棄，對著紅車追逐。

動保處再次呼籲民眾應愛護動物，犬隻倘遇行為或飼養問題，應尋求專業協助，也應避免動物遭受傷害。

▲疑似棄養畫面曝光，引起網友砲轟，但動保處強調，無論有無棄養念頭，飼主行為已經觸法，將重罰1萬5000元。（圖／資料照片）