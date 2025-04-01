中醫大附醫器官捐贈追思會　讓愛在人間不熄滅

▲中醫大附醫器官移植中心鄭隆賓榮譽院長帶領與會者共同演唱「感恩的心」及「感謝你的愛」，場面溫馨感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一年一度的器官捐贈感恩追思音樂會！中國醫藥大學附設醫院29日向器官捐贈者及其家屬表達最崇高的敬意，音樂會現場播放影片《乘著海風思念》，講述捐贈者和受贈者間溫馨感人的故事。活動中邀請捐贈者家屬、受贈者與家屬、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心潘瑾慧副執行長及移植醫療團隊的成員出席。

田女士是一名B肝帶原者，在某次健檢中發現肝功能異常，被診斷為肝硬化並合併食道靜脈曲張，不幸罹患肝癌。因家裡並無合適捐贈者，只能上器官移植登錄中心等待肝臟移植的機會，所幸進行肝臟移植手術，逐步恢復健康。田女士的先生在追思音樂會代表肝臟受贈者致詞感謝捐贈者無私奉獻的大愛，讓更多人獲得健康重生的機會。

中國醫藥大學附設醫院鄭隆賓榮譽院長表示，目前台灣有11,436名病人在等待器官捐贈，其中肝臟移植的等待人數為929人，腎臟移植等待人數更高達8,719人。隨著等待時間延長，許多器官衰竭的病人無法等到捐贈。他呼籲大家踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命能夠延續下去，並讓愛在人間永不熄滅。

▲肝臟受贈者田女士的先生(左)在鄭隆賓榮譽院長（中）的引導下，前往「器官捐贈紀念牌」，獻花感念其無私奉獻。。（圖／記者游瓊華翻攝）