爆乳辣妹餐廳Hooters聲請破產！美加盟商擬全數吃下

▲Hooters的女服務生穿著火辣，都是以爆乳小背心及熱褲為制服，藉此吸引顧客上門。（翻攝自臉書Hooters）

圖文／鏡週刊

美國連鎖餐廳Hooters以女性服務生穿著橘色火辣制服聞名，不過驚傳在美國週一時間聲請破產。不過這個成立數十年的品牌也承諾「不會就此消失」，還是會照常營業。

根據CNN報導，Hooters計劃將旗下100家直營餐廳出售給2個已經在佛羅里達州坦帕市、芝加哥地區經營Hooters分店的加盟集團。據悉，這兩家買家合計經營全美三分之一的加盟門市。

報導指出，Hooters因營運狀況不佳而聲請破產，且該公司因員工管理問題飽受批評，遭控種族與性別歧視，再加上食品和勞動成本上漲，Hooters在去年關閉了數十家餐廳。

Hooters預估，大約在90到120天後即可正式脫離破產保護。Hooters of America的執行長梅利利（Sal Melilli）則在新聞稿中表示：「今天的公告是我們努力鞏固Hooters的財務基礎，並繼續提供客戶美味佳餚的重要里程碑。」

事實上，Hooters申請的是第11章破產保護（Chapter 11），這是一種「邊經營邊重整債務」機制，因此Hooters並非倒閉。



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