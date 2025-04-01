匯婚禮費回國被吞　越南準夫妻竟騙同鄉黑吃黑....2hrs落網

記者鄧木卿／台中報導

越南籍28歲潘姓男子和21歲黎姓女子下周將回越南結婚，日前透過地下匯兌先匯了一筆錢回家裡籌措婚禮，結果錢被對方吞了還不知道，2人昨（3月31日）晚受託，代向同樣要匯回越南的33歲杜姓女老鄉收取63萬後，竟黑吃黑拿了錢就跑，警六分局獲報短短2小時即在大里區逮捕這對準夫妻，並追回贓款，婚是結不成了，更慘的是，他們這時才知道籌辦婚禮的金也被A走了。

▲▼一對越南準夫妻不甘婚禮籌備金被騙，轉而詐騙同鄉人。（圖／民眾提供，下同）

台中市警第六分局昨晚接獲杜女報案，她獨自在台灣工作，按時將薪水匯回越南老家，最近為了減少手續費，便在網路尋求地下匯兌門路，並和對方相約在她的租屋處交付現金63萬元換匯。

細心的杜女發現潘、黎2人收了錢之後，並沒有按約將錢匯到她在越南的銀行帳戶，雙方當場在房內僵持不下，相互爭辯，後來潘、黎姓2人不予理會，強行開車離去，杜女追出門外，不顧危險，肉身擋車，仍被對方跑了，於是趕緊報警。

警方2小時後在大里區逮捕潘、黎2人，一問之下，原來他們為了下周的婚禮，先向人力仲介公司的老闆借一筆錢，透過地下匯兌業者匯回越南老家，不久就接到業者之託，向杜女收取這筆63萬匯款，2人沒有依約匯出，反而黑吃黑私吞了，把錢拿去還給仲介老闆。

不料，這對準夫妻落網後才得知，他們之前透過業者要匯兌的錢根本沒有匯出，還傻傻的接受業者之託代收，如今2人不但無法回國結婚，還面臨詐欺官司，警方正全力追緝這名地下匯兌業者。