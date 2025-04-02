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冰島火山出現「群震」！　岩漿噴湧而出專家急示警

▲▼ 冰島西南部雷克雅內斯半島的Sundhnuksgigar火山29日再度大規模噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林達維克附近火山口群1日爆發，當局疏散居民。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社

冰島西南部的敘恩茲努克斯火山口群（Sundhnuksgigar）1日爆發，不斷噴出熔岩，附近漁村格林達維克（Grindavik）進行居民撤離。這是2023年底以來當地第8次火山噴發。

法新社報導，冰島氣象局表示，位在格林達維克北方的敘恩茲努克斯火山口群已經開始噴發。直播畫面顯示，岩漿從地面上的一道裂縫噴湧而出。

冰島氣象局說，他們將派1架直升機前去「確認噴發的確切地點和規模」。

冰島氣象局稍早已警告，由於1日凌晨已開始出現「群震」現象，基於先前幾次類似經驗，這個火山口群可能馬上就要噴發。

1日的群震發生後，冰島能源公司HS Orka的鑽井已出現變形和壓力改變。

冰島氣象局表示：「這兩個獨立的測量數據，都是岩漿開始侵入的明確跡象。」

冰島國家廣播公司（RUV）報導，當局已經開始對格林達維克進行居民撤離。

敘恩茲努克斯火山口群去年11月才噴發過，當時是1年內第7次噴發。首次噴發是在2023年底，那次噴發前不久，格林達維克的所有4000位居民大部分已先撤離。

此後格林達維克的房屋幾乎全都賣給冰島政府，大多數村民也遷離。冰島國家廣播公司引述地方警察局長報導，這座漁村近期約有40間房屋有人居住。

敘恩茲努克斯火山口群所在的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）先前已有800年不曾火山爆發，直到2021年3月開始出現一段時期的地震活動增強後，半島上的火山才出現噴發。

火山學家警告，這塊區域的火山活動已經進入1個新時期。

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