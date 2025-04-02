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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝大罷免「5席之爭」是成敗關鍵　作家分析民進黨未來可能結局

▲▼立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，一階連署過關的分別有35位藍委、8位綠委。對此，作家漂浪島嶼1日分析三黨未來情勢，他認為，藍營最後關頭擠出8位綠委罷免案，讓劇本起了變化，因此大罷免「5席之爭」，將成為成敗關鍵，綠藍白都有不同的政治算計，綠營罷免超過5席藍委，改選成功，即可翻轉立院，若一旦二階多數不過，反倒挫折銳氣，8位綠委反成祭品，一旦被罷成功，重傷政治生命。

作家漂浪島嶼表示，大罷免一階完成，35比8展開二階連署，綠營與藍營各自展開不同攻防。原本藍營一階連署，發生熱度不夠，以及死亡連署等出包事件，看似將要掛零應戰，成為綠營全台掃蕩放手一搏的無敵主場，但是最後關頭，藍營擠出8位綠委通過一階，罷免劇本起了變化，增添更多起伏情節。

漂浪島嶼表示，因為如果是35比0，只有綠營罷藍委，那就完全沒有後顧之憂，火力全開激出民氣。但是一旦綠委也上罷免名單，就會忌憚高度刺激，同時也激出藍白反抗民氣，增添綠委被罷免的危機。

漂浪島嶼分析，在這次罷免大戰中，輸贏的計算，綠營最高戰略目標，在於罷免超過五席，未來改選成功，即可翻轉立院，回到一黨獨大執政，不用再受藍白橫霸立院。如果罷不過5席，只是罷成幾位藍委，看似勝利，其實無助改變立院，未來一樣藍白過半，綠營反倒面臨費力無效，招式出盡的困境。

漂浪島嶼指出，對於國民黨，只要守住罷免不過5席，就算戰略勝利，如果成功罷免多位綠委，嚴重打擊綠營士氣，更算反殺成功的戰術勝利。

漂浪島嶼認為，所以5席之爭，成為罷免的成敗關鍵，綠藍白都有不同角色，不同的政治算計。對於藍營專心守住5席，成為唯一信念，特別是幾席危險立委，除了催出搶救藍委的反罷免投票，更重要是罷綠能量，也要完全動員，以相對罷綠席次，互有罷免來救回5席大限。

談到民眾黨，漂浪島嶼指出，綠營罷成5席以上，表示白營在立院槓桿功能，可能完全失效，所以沒被罷免，也要加入戰局，加上柯文哲身陷牢獄，抓狂小草憤怒不平，投入罷免來復仇，更是全力積極，所以罷免之戰，藍白勢必聯合，並且專注針對8席綠委，集中火力通過二階，齊力動員三階投票，以點穴制敵戰法達成目標。

漂浪島嶼再指，對於民進黨，一階浩浩蕩蕩，但是二階開始連署艱難，原本也該以點穴制敵戰法，專精對付容易罷免成功的藍委。但是問題在綠營內部，民間罷團朝向遍地烽火，拔傅清芯幾位難度高的藍委，明知門檻難度高，依舊想全力攻克。

另外，漂浪島嶼提到，罷免形成民氣，有助拉抬府院支持度，甚至為2026地方選舉，先行熱身起跑，所以遍地烽火的功用，在於民團串連、官員下鄉，宣揚罷免兼炒熱各地選情。

漂浪島嶼點出問題，遍地烽火容易失焦，而且35位過一階，一旦二階多數不過，反倒挫折銳氣。更重要是中央與民團，遍地烽火搞民氣，8位綠委反成祭品，因為激起藍白反擊，都是指向8席綠委，一旦被罷成功，重傷政治生命。

最後，漂浪島嶼強調，所以罷免大戰至今，隨著雙方互罷，無論展開烽火遍地，或是精準點穴反制，綠藍白各有算計各有顧忌，也讓罷免政治大戲，充滿更多曲折劇情，甚至爆出驚人結局。

▼35名藍委、8名綠委罷免案第一階過關。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼35名藍委、8名綠委罷免案第一階過關。（圖／記者郭運興製圖）。

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