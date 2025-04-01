全方位治理成果亮眼　新北榮獲「海洋環境管理考核」特優

▲新北愛海潛水隊利用假日期間投身淨海行列，共同守護海洋環境。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

海洋委員會海洋保育署為強化地方政府海洋污染應變能力及落實海洋廢棄物處理，日前公布全國2024年度「海洋環境管理考核」成績，新北市在直轄市組中榮獲「特優」佳績，展現卓越的海洋環境治理成果。

環保局長程大維表示，海洋治理是全球關注的重要議題，為全面守護海洋環境，環保局推動多項污染防治措施，包括海岸淨灘認養制度、淨灘合作社、新北市潛海戰將、淨海合作社、藍海艦隊、藍海資收站、海洋污染應變機制、淨海機具應用及海洋環境教育訓練等，從源頭管理到海廢末端清理，從海岸至海底，全方位落實海洋環境保護。此外，2024年10月中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪擱淺於野柳海岸時，環保局迅速啟動港口防護措施，並持續監控船隻狀況，以確保海域無污染擴散。此次榮獲「特優」肯定，是對所有參與人員辛勤付出的最佳鼓勵。

▲執行海洋污染應變機制演練（岸際污染清除作業）。



環保局進一步說明，新北市擁有長達145公里的海岸線，海洋廢棄物多來自人類活動，因使用及不當棄置流入海洋，部分沉入海底，部分則隨洋流漂浮。為有效應對，新北市簡化海洋廢棄物清理流程，並廣邀熱愛海洋的夥伴共同參與，建立公私協力模式，擴大淨海效益。目前新北市已成功推動89家企業及民間團體，共認養約37.6公里的海岸，成立50間淨灘合作社、35家淨海合作社及3處藍海資收站。此外，結合1,118名潛海戰將成員與289艘藍海艦隊船隻，持續朝向潔淨海洋的目標邁進。

值得一提的是，環保局內部亦有一群熱愛海洋的年輕同仁，自發性成立「新北愛海潛水隊」，平均年齡30歲，積極投身潛海戰將行列。去年團隊成功舉辦2場淨海活動，清除179.2公斤海洋廢棄物，未來將持續號召更多志同道合的夥伴，共同守護海洋。

環保局強調，乾淨的海洋需要全民共同努力，獲得考核「特優」是對新北市海洋治理工作的肯定，更是全新起點。感謝所有熱心參與的民眾，新北市將持續完善淨海後勤支援，並呼籲市民落實「不塑行動」，從源頭減少廢棄物，減少使用一次性產品，以實際行動共同守護海洋，愛護地球。

▲新北市潛海戰將協助清除海洋廢棄物。