旱溪媽遶境駐駕「富陽軒八卦祖師廟」　合體全台最靈月老

▲台中樂成宮旱溪媽祖遶境今天抵達大里富陽軒八卦祖師廟駐駕。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

為期22天的台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」遶境祈福，今天抵達大里富陽軒八卦祖師廟駐駕，廟方特別準備了80斤龜王與50斤龜，吸引眾多信眾祈福。該廟去年迎來樂成宮月老星君分靈，為屯區唯一，此次媽祖與月老難得「相會」，更添盛況。

廟方表示，富陽軒八卦祖師廟供奉三位主神，八卦祖師伏義仙帝、王老仙法師以及九天玄女仙法師，另有千手千眼觀音，以及「救貧先師』，每年樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」都會在此駐駕停留一日，也因為與樂成宮的緣分，富陽軒八卦祖師廟近期才剛從網友票選聲量最高的樂成宮月老星君分靈，成為樂成宮在屯區唯一的月老分靈，而今新廟興建即將完工，迎來「旱溪媽祖遶境十八庄」駐駕，現場喜氣洋洋。

▲大批信眾湧入廟裡，廟方也率領團隊感謝媽祖駐駕、祈福。（圖／記者游瓊華攝）



富陽軒八卦祖師廟住持林裕國指出，旱溪媽祖已連續六年駐駕該廟，今年適逢月老分靈安座後首次，意義非凡，期盼藉此將月老的祝福傳遞給更多信眾，為大家帶來良緣與平安。

樂成宮董事長何敏誠表示，發揚媽祖慈悲濟世精神為遶境宗旨，此次遶境已有204年歷史。富陽軒八卦祖師廟為媽祖文化重鎮，由於該廟也供奉樂成宮月老分靈，讓地方信眾能就近祈求媽祖庇佑、月老賜緣，廣結善緣。

▲富陽軒八卦祖師廟近期才剛從網友票選聲量最高的樂成宮月老星君分靈，成為樂成宮在屯區唯一的月老分靈。（圖／記者游瓊華攝）