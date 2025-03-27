翻來覆去睡不著！　美專家曝「穿上1物」讓你更快入眠

▲美國專家建議，穿襪子有助於更快入睡。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

你是否也曾感覺疲憊，躺在床上翻來覆去，卻始終睡不著？美國睡眠障礙專家指出，「穿襪子睡覺」能夠透過降低核心體溫，幫助人們更快入眠。

CNN報導，美國權威醫療機構「克里夫蘭診所」（Cleveland Clinic）睡眠障礙中心主任德雷魯普（Michelle Drerup）表示，「我知道這聽起來很違反直覺，但透過穿襪子睡覺、溫暖你的雙腳，實際上可以降低核心體溫，更快入睡。」

在白天，一名成人的核心體溫，通常會上升到36.1°C至37.2°C，平均溫度則是37°C，10歲以下孩童可能略低。隨著夜幕降臨，核心體溫則會下降1至2°C，為身體入睡做好準備。

此時，身體會透過「末梢血管擴張」協助降溫，原理是讓手腳血管擴張，增加皮膚散熱。而穿上襪子，能讓雙腳保持溫暖，「促進雙腳血液循環，降低核心體溫」，達到更快入睡的效果。

事實上，2018年一項小型研究發現，與未穿襪子睡覺的年輕男性相比，穿襪子睡覺的年輕男性，提早將近8分鐘入睡，睡眠時間多出32分鐘，而且半夜醒來的次數也更少。

不過，猶他大學（University of Utah）家庭與預防醫學副教授蒙特（Jennifer Mundt）認為，這一點因人而異，「如果你穿襪子上床，並且感覺雙腳太熱了，那就把襪子脫掉吧。」她建議，自行判斷什麼情況之下感覺最舒服，「我們的身體很擅長告訴我們太熱或太冷。」