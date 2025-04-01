一生最棒投資！他斥鉅款買「終生免費機票」　爽飛3800萬公里

▲男子35年前購買了一張聯合航空無限次免費搭乘的通行證，至今已飛行超過3800萬公里，相當於登陸月球96次。（示意圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

美國紐澤西州的男子斯圖克（Tom Stuker），因一張終身免費搭機通行證，成為全球飛行里程最高的常客。這張通行證，是斯圖克於1990年時以29萬美元（約新台幣779.8萬元）購得，當時由聯合航空公司（United Airlines）允許持有人在餘生中無限次免費搭乘該公司航班。沒想到35年後，斯圖克就靠著這張通行證累積3800公里的里程，比地球到月球的距離還長，相當於登陸月球96次，大讚是「此生最棒投資」。

網站《Live and Let’s Fly》的一篇報導作者自稱是斯圖克的朋友，當中表示斯圖克之所以當年決定購買這張通行證，一方面是因為他的職業關係，經常需往返於美國與澳洲之間，另一方面則是他本人對飛行的熱愛。事實上，斯圖克從購買通行證至今已經35年，不僅遊歷全球，更累積下驚人的飛行里程。

▲斯圖克（Tom Stuker）與其妻子。（圖／翻攝自IG）

截至2024年5月17日，斯圖克在搭乘從紐瓦克（Newark）飛往舊金山（San Francisco）的聯合航空航班時，里程正式突破2,400萬英里（約3800萬公里）。

斯圖克形容這筆當年的高額投資是「這一生中最棒的投資」。根據統計，地球至月球的平均距離約為238,855英里，換算之下，斯圖克累積的飛行里程相當於從地球飛到月球超過50趟。

斯圖克的飛行紀錄同樣包含其個人生活的足跡。在過去數十年裡，斯圖克往返美澳超過300次，與妻子共度超過120次「蜜月旅行」。

但隨著斯圖克的飛行事蹟受到關注，外界對環境衝擊的質疑也隨之而來。2020年，斯圖克接受《GQ》雜誌專訪時，表示自己並未增加額外碳排放，理由是「飛機不會因為我不上飛，它們本來就會起飛。如果我搭的是私人飛機，這問題才值得被關注。該負責任的是私人飛行的有錢人，不是我們這些搭商業航班的人。」

報導中也提到，聯合航空公司早已停止販售這種終身通行證，但斯圖克顯然已經從這項投資中獲得遠超當初票價的價值。多年來，他利用這張通行證走遍世界，也成為航空業歷史上最著名的「無限旅人」。

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