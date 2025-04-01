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陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

▲▼大陸海警進行「環台島執法管控」。（圖／翻攝「中國海警」微信公眾號）

▲大陸海警進行「環台島執法管控」。（圖／翻攝「中國海警」微信公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍東部戰區宣布今（1）日起在台灣周邊進行聯合演訓，與此同時，大陸海警局也稱「按一個中國原則」進行「環台島執法管控」。官媒發文稱，這次大陸海警行動以「混天綾」作示意路線，該法器是哪吒用來斬妖除魔的法寶，代表台獨「毒性很大」，要「降妖除魔」。

據「中國海警」微信公眾號，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。

朱安慶還稱，「台灣是中國的一個省，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動」。

大陸中央廣播電視總台旗下新媒體「玉淵譚天」引述消息稱，本次大陸海警執法管控示意圖有三點細節。

第一，以「混天綾」作示意路線。「玉淵譚天」稱，海警此次執法管控示意圖的環台灣本島示意路線使用了混天綾的樣式。這件法器是哪吒用來斬妖除魔的法寶。「這是在向『台獨』分裂勢力發出警告信號——『台獨』分裂勢力毒性很大，我們要降妖除魔。」

第二，行動線路勒得更緊。「玉淵譚天」說，這次環台島執法管控距台本島距離比上一次行動要更近。從去年5月、10月到今天的行動，海警力量部署可謂步步進逼，正說明了「挑釁越甚，勒得越緊」。

第三，強調一個中國原則。「玉淵譚天」稱，對比上一次海警官方公布的示意圖，這次的行動除了將台島牢牢包圍住之外，在台灣海峽還多了一個開口。這意味著海警已實現環台島執法的整體管控，也強調了台灣和大陸的聯繫，突出了大陸和台灣同屬一個中國。

▼大陸海警這次環台島執法管控較去年更為進逼。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲▼大陸海警這次環台島執法管控較去年更為進逼。（圖／翻攝玉淵譚天）

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