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春天好想談戀愛？「4月戀愛運最旺」TOP3星座出爐

記者黃稜涵／綜合報導

春天來了，愛情的氣息也開始瀰漫！4月的戀愛運勢迎來大洗牌，《科技紫微網》盤點出「4月戀愛運最旺」的TOP3星座，無論你是單身還是有伴，都有機會感受到浪漫加持，快來看看你有沒有上榜！

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲春天來了想談戀愛嗎？快看看自己有沒有上榜。（示意圖／CFP）

TOP3：水瓶座

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單身的水瓶座
 本月你的桃花運帶著一絲書卷氣息，知性魅力成為吸引異性的關鍵，走進書店、圖書館或參加文藝活動，這些場合可能讓你遇見志同道合的靈魂，特別是在下半月，偶然的邂逅或意想不到的互動，都可能為你開啟一段美好的戀情。

有伴的水瓶座
 4月的愛情氛圍輕鬆愉快，隨著工作壓力減輕，你有更多時間與另一半共享美好時光，像是一起下廚、漫步、看電影，這些簡單的相處都能讓感情更加穩固，運用理性溝通，避免無謂爭執，感情將更加甜蜜和諧。

TOP2：獅子座

單身的獅子座
 你的異性緣在4月迎來高峰！無論是朋友聚會、同事餐敘，還是休閒娛樂活動，都可能成為愛情萌芽的契機，特別是在與年長異性交流時，容易產生意想不到的情感火花。留意身邊的貴人，他們可能會為你牽線搭橋，助你找到理想對象。

有伴的獅子座
 戀愛中的獅子，本月感情和諧穩定，適合加深彼此的情感連結，已婚者可利用晚餐後的時光與另一半聊聊心事，增進親密感，而戀愛中的你，可以透過與對方的家人朋友互動，拉近彼此距離，讓關係更進一步。

TOP1：摩羯座

單身的摩羯座
 這個月對單身的摩羯座來說，桃花運勢非常旺盛，特別是透過朋友或同事的介紹，有機會結識到理想的對象，下半月你的個人魅力更加突出，容易吸引到氣質獨特或具有文藝氣息的人，建議多參加聚會或文化活動，抓住這些良機。

有伴的摩羯座
 對於已有伴的摩羯座來說，本月的愛情甜蜜指數直線上升，是適合談婚論嫁的時機，如果有計劃見家長，月中是最佳時機，只要態度誠懇，便能博得好評，已婚者則能在關懷與付出中感受到家庭的溫暖，讓感情更加穩定幸福。

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