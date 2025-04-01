　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「本月財運」曝！水瓶業績報表　雙子有小確幸

▲▼大年初三彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

▲快來看看12星座本月財運！（圖／記者呂佳賢攝）

文／阿谷老師

時間過得很快，2025年已經來到了4月，每個月的新開始都先來關心一下本月12星座財運，快來看看自己這個月的財運來自哪些地方吧！

牡羊座（3/21~4/19)
牡羊座本月財運平平，該得到的報酬不會少，但期待的偏財跟額外財運不會有，穩扎穩打是你這個月的主題，這個月懂得紮根勿好高騖遠，五月後財運就會逐漸好轉喔！

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座（4/20~5/20)
金牛座本月財運非常好，你會有一種被上天眷顧的感覺，但你的財運主要來自於幫助人，譬如說你今天幫忙同事解決了電腦問題，結果這位同事隔天送了你萬元的高級保養品，因為你幫助的這個人是保養品小開，沒錯～就是這麼剛好！

雙子座（5/21~6/20)
雙子座本月偏財運比較好，但都是小確幸比較多，勿做大筆投資，雙子這個月可能會突然有一筆意外之財，譬如公司有了新制度，讓你突然能得到一筆獎勵金，或是突然想去買一張樂透，結果中了五千塊，恭喜雙子座的大家這個月小幸運滿滿。

巨蟹座（6/21~7/22)
巨蟹座本月財運不盡理想，主要來自於是否有改變，本月份的能量適合創意、改變、新氣象，如果這個月選擇舊守成規，就會發現，原本固定有收益的投資好像賺的比較少了，不會破財，但是收益會不如自己的預期。

獅子座（7/23~8/22)
獅子座本月財運好壞主要來自於身邊的人，建議往正能量的地方走動，大自然或出門曬曬太陽都是一個不錯的選擇，這會讓你的財運提升，相反的，切記遠離負面能量的人事物，這會拉低你的幸運值喔！

處女座（8/23~9/22)
處女座本月財運普通，處女座本月比較適合休息，先暫時把賺錢放一邊，這個月你適合先好好的規劃自己未來三個月的短期財務規劃，同時需要多看與自己專長不同領域的書籍，你有可能在規劃及學習中，找到自己未來的斜槓機會喔！

天秤座（9/23~10/22)
天秤座本月財運非常好，本月天秤座有機會接到金額較大的訂單，或是父母突然給你一筆創業基金，好好把握這個月，這個月天秤的意外之財的金額並不小喔！拿到後記得妥善規劃，好好運用。

天蠍座（10/23~11/21)
天蠍座本月財運好不好，主要來自於自己有沒有偷懶，如果你沒有偷懶，在工作及事業上都會有好運降臨，例如苦追已久的案子，突然客戶就付款了；或是跟主管爭取的加薪，突然就得到同意了。簡單來說，這個月只要不偷懶，你就會遇到貴人協助或提拔。

射手座（11/22~12/21)
射手座本月財運中上，你的長期投資開始看到了收益，建議可以規劃一筆學習費用，學習如何理財及投資，並結合你這次投資的成功經驗，紀錄成一份有邏輯的投資策略。

摩羯座（12/22~1/19)
摩羯座本月財運欠佳，摩羯座最討厭改變，但接下來三個月地球改變能量非常強，所有人都被強迫進步，討厭改變的摩羯們，在接下來的三個月會感受到很強的壓迫感，非常不舒服。建議你們敞開心胸，改變沒有這麼難，你可以先從小事情開始練習，例如沒穿過紅色衣服，嘗試看看紅色適不適合自己。

水瓶座（1/20~2/18)
水瓶座本月財運非常好，水瓶座天馬行空及獨特眼光在這個月完全起了加分效果，你的獨特將會被看見，這份獨特會讓你在工作及事業上順風順水，業務性質的水瓶，會因為獨特的銷售模式，突然業績爆表，財運滿滿的一個月。

雙魚座（2/19~3/20)
雙魚座本月財運好不好，主要來自於家庭關係是否和諧，未來三個月雙魚的朋友們會感受到情緒特別滿，如果這時候家裡還是不讓你省心，那就會影響到你在工作事業甚至人際關係上都帶有情緒，自然正財偏財都不會來，但家庭關係處理好後的雙魚，財運指數會來到滿分，可以說是心想事成喔！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬
聯電、格羅方德傳將合併！　有機會取代台積電
快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝
美股漲417點　聯電ADR飆逾9％

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「本月財運」曝！水瓶業績報表　雙子有小確幸

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

牌照稅開徵！4月新制懶人包　高鐵短期增班、好市多掃卡入場

2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

莫名「彎曲偏屌痛」恐罹病　泌尿科醫：3狀況持續出現要就醫

牛五蔵道歉炎上！重發文悄悄刪掉「一行字」　14片櫛瓜880元被酸爆

快訊／4縣市深夜大雨特報！　最新警戒區域曝

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

國2 #小黃 撞護欄側翻！零件掉落波及3車

12星座「本月財運」曝！水瓶業績報表　雙子有小確幸

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

牌照稅開徵！4月新制懶人包　高鐵短期增班、好市多掃卡入場

2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

莫名「彎曲偏屌痛」恐罹病　泌尿科醫：3狀況持續出現要就醫

牛五蔵道歉炎上！重發文悄悄刪掉「一行字」　14片櫛瓜880元被酸爆

快訊／4縣市深夜大雨特報！　最新警戒區域曝

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

潮牌MF創辦人欠債數億　竟成創業TikToker

許淑華為母債務開協調會　她卻鬧場嗆「不用還」

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

陳小霞睽違14年要開唱了！　竟直接警告：送蛋糕我會砸掉

12星座「本月財運」曝！水瓶業績報表　雙子有小確幸

傳與格羅方德合併　聯電回應了

大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

10位短髮大受好評的KPOP女星　Karina美瘋、VIVIZ銀河簡直真人洋娃娃

許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

鍾文智跑了法官爆抽換電話紀錄　台大教授：手法太詭異

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

生活熱門新聞

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

牛五蔵道歉遭炎上　重發文悄悄刪一行字

漫畫家預言7/5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

快訊／深夜大雨特報！北北基桃雨不停

「他曝1款APP上癮」！網點頭：資訊快什麼都有

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

2盤肉破萬！「牛五蔵」：保留法律追訴權

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉

好市多烤雞剪開「噴出血」！她直呼不敢再買

2歲童洗澡險失明！醫點名4玩具很危險

更多熱門

相關新聞

最寵閨蜜三大星座！

最寵閨蜜三大星座！

永遠不會離開閨蜜的三大星座，他們比起一般人都還要重感情，而且不管認識的時間長還是短，只要一但認定了，那就是一輩子的事情，所以以下3個星座看看你有沒有上榜，是不是很珍惜閨蜜的好朋友呢？

巨蟹座得好友相助！12星座最新運勢　射手有家庭壓力

巨蟹座得好友相助！12星座最新運勢　射手有家庭壓力

小孟老師／3月31日星座運勢

小孟老師／3月31日星座運勢

掃墓4大禁忌別犯！專家提醒帶4物品護身

掃墓4大禁忌別犯！專家提醒帶4物品護身

12星座「內耗指數」曝　天秤座100%奪冠

12星座「內耗指數」曝　天秤座100%奪冠

關鍵字：

牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座占卜12星座運勢阿谷老師內耗

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

牛五蔵道歉遭炎上　重發文悄悄刪一行字

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

即／新北汐止男子墜樓！送醫搶救不治

漫畫家預言7/5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

快訊／深夜大雨特報！北北基桃雨不停

不只金秀賢…韓娛10大爭議一次看！

金秀賢不認…《橫豎》再曝2部私密片！

粉絲惹邊荷律生氣？經紀人回應了

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面