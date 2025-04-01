12星座「本月財運」曝！水瓶業績報表　雙子有小確幸

▲快來看看12星座本月財運！（圖／記者呂佳賢攝）

文／阿谷老師

時間過得很快，2025年已經來到了4月，每個月的新開始都先來關心一下本月12星座財運，快來看看自己這個月的財運來自哪些地方吧！

牡羊座（3/21~4/19)

牡羊座本月財運平平，該得到的報酬不會少，但期待的偏財跟額外財運不會有，穩扎穩打是你這個月的主題，這個月懂得紮根勿好高騖遠，五月後財運就會逐漸好轉喔！

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金牛座（4/20~5/20)

金牛座本月財運非常好，你會有一種被上天眷顧的感覺，但你的財運主要來自於幫助人，譬如說你今天幫忙同事解決了電腦問題，結果這位同事隔天送了你萬元的高級保養品，因為你幫助的這個人是保養品小開，沒錯～就是這麼剛好！

雙子座（5/21~6/20)

雙子座本月偏財運比較好，但都是小確幸比較多，勿做大筆投資，雙子這個月可能會突然有一筆意外之財，譬如公司有了新制度，讓你突然能得到一筆獎勵金，或是突然想去買一張樂透，結果中了五千塊，恭喜雙子座的大家這個月小幸運滿滿。

巨蟹座（6/21~7/22)

巨蟹座本月財運不盡理想，主要來自於是否有改變，本月份的能量適合創意、改變、新氣象，如果這個月選擇舊守成規，就會發現，原本固定有收益的投資好像賺的比較少了，不會破財，但是收益會不如自己的預期。

獅子座（7/23~8/22)

獅子座本月財運好壞主要來自於身邊的人，建議往正能量的地方走動，大自然或出門曬曬太陽都是一個不錯的選擇，這會讓你的財運提升，相反的，切記遠離負面能量的人事物，這會拉低你的幸運值喔！

處女座（8/23~9/22)

處女座本月財運普通，處女座本月比較適合休息，先暫時把賺錢放一邊，這個月你適合先好好的規劃自己未來三個月的短期財務規劃，同時需要多看與自己專長不同領域的書籍，你有可能在規劃及學習中，找到自己未來的斜槓機會喔！

天秤座（9/23~10/22)

天秤座本月財運非常好，本月天秤座有機會接到金額較大的訂單，或是父母突然給你一筆創業基金，好好把握這個月，這個月天秤的意外之財的金額並不小喔！拿到後記得妥善規劃，好好運用。

天蠍座（10/23~11/21)

天蠍座本月財運好不好，主要來自於自己有沒有偷懶，如果你沒有偷懶，在工作及事業上都會有好運降臨，例如苦追已久的案子，突然客戶就付款了；或是跟主管爭取的加薪，突然就得到同意了。簡單來說，這個月只要不偷懶，你就會遇到貴人協助或提拔。

射手座（11/22~12/21)

射手座本月財運中上，你的長期投資開始看到了收益，建議可以規劃一筆學習費用，學習如何理財及投資，並結合你這次投資的成功經驗，紀錄成一份有邏輯的投資策略。

摩羯座（12/22~1/19)

摩羯座本月財運欠佳，摩羯座最討厭改變，但接下來三個月地球改變能量非常強，所有人都被強迫進步，討厭改變的摩羯們，在接下來的三個月會感受到很強的壓迫感，非常不舒服。建議你們敞開心胸，改變沒有這麼難，你可以先從小事情開始練習，例如沒穿過紅色衣服，嘗試看看紅色適不適合自己。

水瓶座（1/20~2/18)

水瓶座本月財運非常好，水瓶座天馬行空及獨特眼光在這個月完全起了加分效果，你的獨特將會被看見，這份獨特會讓你在工作及事業上順風順水，業務性質的水瓶，會因為獨特的銷售模式，突然業績爆表，財運滿滿的一個月。

雙魚座（2/19~3/20)

雙魚座本月財運好不好，主要來自於家庭關係是否和諧，未來三個月雙魚的朋友們會感受到情緒特別滿，如果這時候家裡還是不讓你省心，那就會影響到你在工作事業甚至人際關係上都帶有情緒，自然正財偏財都不會來，但家庭關係處理好後的雙魚，財運指數會來到滿分，可以說是心想事成喔！