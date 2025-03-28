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特斯拉MODEL 3安全評等奪5星！首季新車測試公布　HR-V獲4星

▲▼交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（28日）公布2025年第一季新車安全評等報告，其中TESLA MODEL 3奪下五顆星評等，HONDA HR-V獲得4顆星評等，迄今交通部累計已公布16款車型星級評等。

為提供消費者新車安全資訊，提升國內車輛安全性，交通部推動台灣新車安全評等計畫（TNCAP），在完成114年第一季二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今日正式公布TNCAP第一及第二順位受評車型的評等結果，TESLA MODEL 3獲得五顆星評等，HONDA HR-V獲得四顆星評等。

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▲▼新車安全評等。（圖／交通部提供）

▲▼TESLA MODEL 3奪下五顆星評等。（圖／交通部提供）

▲▼新車安全評等評分。（圖／交通部提供）

其中TESLA MODEL 3於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護77%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL 3車型整體星級評等為五顆星。

HONDA HR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護69%、行人保護79%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，HR-V車型整體星級評等為四顆星。

▲▼HONDA HR-V獲得4顆星評等。（圖／交通部提供）

▲▼HONDA HR-V獲得4顆星評等。（圖／交通部提供）

▲▼新車安全評等評分。（圖／交通部提供）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，台灣新車安全評等計畫自112年發布迄今已2年多，之前已公布14型車款，今天再發布TESLA MODEL 3及HONDA HR-V評等結果，今年原規劃評等8個車型，再加上一個自費申請，將朝發布9型車型目標努力。

交通部說明，預計今年6月底前會繼續公布兩車型，包括NISSAN SENTRA，以及TOYOTA VIOS等安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，也期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，提供國人更多車輛安全資訊。

此外，林福山也指出，目前正在檢討《公路法》，並與國內汽車業溝通討論，未來朝向檢討法令，希望安全評等相關費用由業者來負擔，目前仍在溝通和法令研修階段，預計今年下半年研擬具體條文修正草案出爐。
 

▲▼新車安全星級評等結果。（圖／交通部提供）

▲新車安全星級評等結果。（圖／交通部提供）

根據統計，目前已有16款車完成安全評等，包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA COROLLA ALTIS、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、LEXUS NX、TESLA MODEL Y、新改版HONDA CR-V、TESLA MODEL 3等皆奪5顆星評等。

另HONDA FIT、NISSAN X-TRAIL、TOYOTA SIENTA、HONDA HR-V等則獲4顆星評等；舊款HONDA CR-V、FORD KUGA、TOYOTA YARIS獲3顆星評等。

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