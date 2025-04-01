台人「常說的1簡稱」以前很多人反彈？在地人曝：從小到大都這樣叫

▲台北車站常被簡稱為「北車」。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡講「簡稱」，像是會把永和豆漿簡稱為永豆、大安森林公園簡稱為安森。近日有網友發文表示，以前蠻多人對「北車」這個簡稱反彈，為何現在卻越來越多人能接受了呢？貼文曝光後，引發網友討論，「這兩字用超久了」、「很好理解啊！幹嘛反（彈）」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「『北車』這個簡稱為何愈來愈多人接受」為標題發文，提到很多人會以「北車」來稱呼台北車站，這個簡稱在十幾年前，其實是有許多人反彈的，覺得這樣的簡稱很莫名，不過到了現在，似乎已經比較少人覺得這樣簡稱不妥，是因為大家已經被漸漸同化了嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「20年前就在講北車了，不知道為什麼這個詞突然被攻擊」、「從小就叫北車，同學也都說北車」、「北車唸起來還好，但隱眼就蠻好笑的，很多簡稱就是久了就習慣了」、「現在00後還講板車你知道嗎」、「哪有人在戰這個，一直都這樣叫啊」、「老人不能接受，但誰在乎呢」。

也有網友表示，「台北人從小到大身邊的人都這樣叫，沒人說很奇怪」、「台北人從小到大都這樣叫好嗎」、「土生土長台北人，20多年前就是講北車」。但也有網友則說，「20多年前在台北唸大學的時候沒有聽過這種叫法啊？？住台北的同學也沒人這樣講過」。話題引發討論。