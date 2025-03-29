如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

▲如果可以選擇，想要變年輕還是想要拿到錢？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果年輕10歲，就多了更多時間能夠打拚；如果手上多出一筆現金，就可以做其他運用。近日有網友拋出話題，好奇如果可以選擇的話，會想年輕10歲，還是獲得1000萬元呢？貼文曝光後，引發網友討論。

近日有網友在PTT的Gossiping板上，以「年輕10歲跟1000萬」為標題發文，提到如果可以選擇的話，年輕10歲和1000萬，會怎麼選呢？他也透露，因為他目前的月薪僅有3萬多元，所以自己會選擇1000萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都表示，「只是身體年輕10歲，那當然選1000萬，年輕10歲但是沒錢，有啥用」、「不想活那麼久，選擇1000萬」、「年輕10歲還要再當一次兵，不如拿1千萬」、「1000萬，20歲跟個智障一樣」、「錢啊，10年賺不到1000萬」。

不過，更多網友還是選擇年輕10歲，「年輕10歲，因為身體機能有差」、「這還用選，青春無價」、「當然年輕10歲，壽命會越來越值錢，錢只會越來越無用」、「年輕10歲，若能加購就更好了」、「讓我年輕10歲我賺的鐵定不只1000萬」、「年輕10歲價值很高好嗎」、「當然10歲啊，再多錢都換，多活10歲耶」。也有網友則說，「讓爸媽各年輕5歲」、「能選的話讓爸媽各年輕5歲才是真的」。