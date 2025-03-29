同事「上班戴耳機」叫他都聽不到！過來人卻秒懂：不然他幹嘛戴

▲有些人上班習慣戴耳機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人工作的時候，習慣戴著耳機。近日有網友發文透露，他們有個同事在上班時，總是戴著耳機，如果有事情，對方都會因此聽不見他們在叫，大家會討厭戴耳機的同事嗎？貼文曝光後，不少網友反而點出戴耳機的「真正用意」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「會討厭上班戴耳機的同事嗎」為標題發文，提到他有個同事總在上班時間戴耳機聽音樂，如果有事情要找，對方永遠聽不見，他們一定要走到座位前面大喊、揮手才行。而且，主管如果要找人，那個同事也都聽不見，就像活在自己世界一樣，大家會討厭上班戴耳機的同事嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是你要找別人，當然要自己去叫」、「其實還蠻討厭的 都要叫好幾次才有反應」、「有時候辦公室很吵，需要專心的時候戴耳機沒關係吧」、「我旁邊同事整天一直咳咳咳咳清喉嚨有夠吵，戴耳塞是逼不得已」。還有網友表示，「你竟然不用通訊軟體」、「打電話給他不就能聽到了」。

也有網友則指出，「這就是他戴耳機的用意」、「要不然他戴耳機幹嘛」、「就是嫌你們吵才戴耳機」、「通常是不想和人講話」、「你有沒有想過是不是他不想聽到你的聲音這個可能」。