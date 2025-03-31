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改管猴飆車又撞警！逃8天淡水家落網　警開罰「25張紅單」最少6萬6

 記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市林口警方日前凌晨在執行夜間巡邏勤務時，發現一輛改裝機車不僅遮蔽車牌，還沿路違規拒檢，甚至在文化北路一段與八德路口撞警車後逃逸。經過9天的追查，警方終於將20歲的馮姓男子拘提到案，並對其開出25張罰單。

警方指出，事件發生在3月21日凌晨2時許，林口分局忠孝派出所員警接獲報案稱，有多輛改裝車輛在文化北路一段與八德路口聚集，製造巨大噪音，影響市民安寧。警方立即派員前往攔查，發現馮男騎著遮蔽車牌的機車，不僅拒絕停車受檢，還多次闖紅燈，最終在逃逸過程中撞上警車，導致警車損壞。

▲淡水男在林口飆車撞警，逃逸9天終於落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲淡水男在林口飆車撞警，逃逸9天終於落網。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方隨即展開偵查，調閱沿線監視器，追蹤發現馮男在八里某間超商前遮蔽車牌後駛向林口，最終確認其身分並鎖定其淡水住處。經過連日蒐證，警方向新北地方法院及地檢署申請拘票及搜索票，並在29日成功將馮男拘提到案。

馮男被捕後，警方依公共危險及妨害公務罪嫌將其移送新北地檢署偵辦，同時針對闖紅燈、拒檢、逆向行駛、遮蔽車牌等違法行為，開出25張罰單。據悉，這些罰單涉及的罰款總額至少達新台幣6萬6000元。此外，馮男的駕照也將被吊銷。

▲淡水男在林口飆車撞警，逃逸9天終於落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

林口警方強調，對於非法改裝車輛與噪音車輛的打擊將持續升級，特別是針對遮牌車輛，警方將加強執法力度，編排深夜防飆勤務，進行嚴密巡邏及查緝，必要時將申請拘票、搜索票，並清查改裝車行等場所，絕不讓噪音車輛及改裝車妨害市民安寧與交通安全。

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